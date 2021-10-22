عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض وعلامات مبكرة لـ هشاشة العظام للمرأة بعد سن اليأس

صدى البلد

هشاشة العظام هي مرض تنكسي يمكن أن يحدث بسبب نقص الكالسيوم ، وفيتامين د  والإستروجين ، أو  بسبب سوء التغذية ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالكسر، ويمكن أن يحدث لأي شخص في أي وقت.

وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH) ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بأربعة أضعاف من الرجال، عندما يصلون إلى سن اليأس وتوقف المبايض عن إنتاج هرمون الاستروجين ، يمكن أن يتطور المرض بشكل أسرع.

 

تقول الدكتورة أرشانا باثاك ، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى CK Birla ، دلهي ، إن المرأة قد تعاني من عدة أعراض قبل بلوغ سن اليأس ، وهشاشة العظام قبل انقطاع الطمث هي واحدة منها. وتقول: "خلال هشاشة العظام قبل انقطاع الطمث ، تصبح كثافة المعادن في العظام (BMD) أقل من المعتاد مقارنة بالسكان الأصغر سنًا من الإناث".

 

يوضح الطبيب أنه مرض صامت ويظل أحيانًا مجهول الهوية إذا تجاهلت العلامات والأعراض المبكرة ، وهي:


* كسور في العظام مع إصابة طفيفة وهشاشة العظام.
* عدم الراحة أثناء المشي وصعود السلالم والانحناء وحتى أثناء السعال.
* آلام خاصة في مناطق أسفل الجسم التي تؤثر على انحناء العمود الفقري ومشاكل في التنفس.
* قد يشعر المرء أيضًا بألم رقيق وتشوه والتهاب المفاصل وصعوبات في أداء أنشطة الحياة اليومية.
* قد تشمل الأعراض الأخرى آلام المفاصل ، وألم أو ضعف في العضلات ، واضطراب في توازن الجسم.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء يواجهن صعوبات أو إصابات مرتبطة بالعظام بعد انقطاع الطمث ، ولكن نصفها تقريبًا أسباب ثانوية تسبب هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث ، كما يقول الدكتور باثاك.

الأسباب الشائعة هي:

- نظام غذائي سيء
- الاستهلاك المفرط للكحول والتبغ
- وراثي
- حجم الجسم (النساء ذوات العظام الرقيقة معرضات لخطر أكبر)
- التغيرات في الهرمونات

 


أسباب ثانوية

- مرض السكري
- نقص الفيتامينات
- أمراض الغدد الصماء - أمراض
الكبد
- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
- مرض كوشينغ
- مرض الاضطرابات الهضمية

العلاج

هناك طرق مختلفة لعلاج هشاشة العظام بعد سن اليأس. يجب أن تخضع النساء المصابات بانخفاض كثافة المعادن بالعظام (لا توجد مخاطر وأسباب أخرى) لعدة قيود دون أي أدوية لعلاجه. يمكن معالجة النساء المصابات بـ BMD وعوامل الخطر الأخرى والأسباب الثانوية من خلال الأدوية "، كما يقول الطبيب ، مضيفًا أن الهدف هو" تقليل تلف العظام ومنع الإصابة أو الكسور وتقليل الألم ".

 


بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد في علاج هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث:

1. الكالسيوم: أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل العظام والكسور هو نقص الكالسيوم. مع تقدم العمر ، من المهم توفير الكالسيوم في الجسم بشكل كافٍ.

2. الفيتامينات والمغذيات: نقص فيتامين د ، ك ، المغنيسيوم ، وتناول العناصر الغذائية الضرورية الأخرى يقلل من خطر الكسور ويحسن قوة العضلات.

3. أسلوب الحياة: يمكن أن يساعد تضمين العادات الصحية والنظام الغذائي والتمارين الرياضية في الروتين اليومي على زيادة كثافة المعادن بالعظام ، وتحسين توازن الجسم ، وتحسين قوة العضلات.

هشاشة العظام نقص المناعة علاج هشاشة العظام ألتهاب المفاصل العظام

ترشيحاتنا

ميار شريف تودع بطولة تنريقى المفتوحة للتنس بإسبانيا

أفضل دعاء للميت ليلة الجمعة .. مستجاب

أدعية قبل الفجر لا تغفل عن ذكرها.. مستجابة في يوم الجمعة

بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

بحضور 80 شخصية عالمية..آثار أسوان تنهي استعداداتها بنسبة 100٪ لتعامد الشمس

بعد نشر تحقيق دولي لاحتفاظ متحف أمريكي بقطع مسروقة.. حوادث مشابهة لتابوت نجم عنخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

الصحة العالمية تصدر تحذيرا خطيرا بشأن كورونا في الشتاء

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

الفريق الطبي: تحسن الحالة الصحية للخطيب ولا يزال في المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ