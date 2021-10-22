أعراض وعلامات مبكرة لـ هشاشة العظام للمرأة بعد سن اليأس

هشاشة العظام هي مرض تنكسي يمكن أن يحدث بسبب نقص الكالسيوم ، وفيتامين د والإستروجين ، أو بسبب سوء التغذية ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالكسر، ويمكن أن يحدث لأي شخص في أي وقت.

وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH) ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بأربعة أضعاف من الرجال، عندما يصلون إلى سن اليأس وتوقف المبايض عن إنتاج هرمون الاستروجين ، يمكن أن يتطور المرض بشكل أسرع.

تقول الدكتورة أرشانا باثاك ، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى CK Birla ، دلهي ، إن المرأة قد تعاني من عدة أعراض قبل بلوغ سن اليأس ، وهشاشة العظام قبل انقطاع الطمث هي واحدة منها. وتقول: "خلال هشاشة العظام قبل انقطاع الطمث ، تصبح كثافة المعادن في العظام (BMD) أقل من المعتاد مقارنة بالسكان الأصغر سنًا من الإناث".

يوضح الطبيب أنه مرض صامت ويظل أحيانًا مجهول الهوية إذا تجاهلت العلامات والأعراض المبكرة ، وهي:



* كسور في العظام مع إصابة طفيفة وهشاشة العظام.

* عدم الراحة أثناء المشي وصعود السلالم والانحناء وحتى أثناء السعال.

* آلام خاصة في مناطق أسفل الجسم التي تؤثر على انحناء العمود الفقري ومشاكل في التنفس.

* قد يشعر المرء أيضًا بألم رقيق وتشوه والتهاب المفاصل وصعوبات في أداء أنشطة الحياة اليومية.

* قد تشمل الأعراض الأخرى آلام المفاصل ، وألم أو ضعف في العضلات ، واضطراب في توازن الجسم.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء يواجهن صعوبات أو إصابات مرتبطة بالعظام بعد انقطاع الطمث ، ولكن نصفها تقريبًا أسباب ثانوية تسبب هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث ، كما يقول الدكتور باثاك.

الأسباب الشائعة هي:

- نظام غذائي سيء

- الاستهلاك المفرط للكحول والتبغ

- وراثي

- حجم الجسم (النساء ذوات العظام الرقيقة معرضات لخطر أكبر)

- التغيرات في الهرمونات



أسباب ثانوية

- مرض السكري

- نقص الفيتامينات

- أمراض الغدد الصماء - أمراض

الكبد

- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

- مرض كوشينغ

- مرض الاضطرابات الهضمية

العلاج

هناك طرق مختلفة لعلاج هشاشة العظام بعد سن اليأس. يجب أن تخضع النساء المصابات بانخفاض كثافة المعادن بالعظام (لا توجد مخاطر وأسباب أخرى) لعدة قيود دون أي أدوية لعلاجه. يمكن معالجة النساء المصابات بـ BMD وعوامل الخطر الأخرى والأسباب الثانوية من خلال الأدوية "، كما يقول الطبيب ، مضيفًا أن الهدف هو" تقليل تلف العظام ومنع الإصابة أو الكسور وتقليل الألم ".



بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد في علاج هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث:

1. الكالسيوم: أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل العظام والكسور هو نقص الكالسيوم. مع تقدم العمر ، من المهم توفير الكالسيوم في الجسم بشكل كافٍ.

2. الفيتامينات والمغذيات: نقص فيتامين د ، ك ، المغنيسيوم ، وتناول العناصر الغذائية الضرورية الأخرى يقلل من خطر الكسور ويحسن قوة العضلات.

3. أسلوب الحياة: يمكن أن يساعد تضمين العادات الصحية والنظام الغذائي والتمارين الرياضية في الروتين اليومي على زيادة كثافة المعادن بالعظام ، وتحسين توازن الجسم ، وتحسين قوة العضلات.