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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-10-2021

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 22-10- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


 

 

الطماطم تسجل 4.5  جنيهات للكيلو

البصل بـ 3.5 جنيهات للكيلو

البطاطس 7.5  جنيه للكيلو

الخيار5.5 جنيهات

 


 

الفلفل الرومي5.5  جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ  4 جنيهات للكيلو

الكوسة 5.5  جنيهات

الملوخية 3 جنيه

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

 


الجوافة 6  جنيهات
التفاح 19 جنيها
البرتقال 7 جنيهات

الكنتلوب 8 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

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