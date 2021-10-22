العراق.. القبض على عصابة خطف شمالي بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية العراقية اليوم الجمعة، القبض على عصابة خطف شمالي بغداد.

وأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية وفق بيان لها إنه "بعد أن وردت معلومات استخبارية عن وجود اشخاص متهمين بخطف المواطن "علاء فليح" بتاريخ ٢٠٢١/٧/٧ في منطقة السريدات ضمن قاطع مسؤولية السرية الثالثة ومن خلال المتابعة الميدانية ومن خلال تسخير المصادر اثناء دخولهم قاطع المسؤولية تم تحديد موقعهم".

وأكدت المديرة أنها تحركت على الفور خرجت قوة بامرة امر الفوج وامر السرية الثالثة مع مفرزة من استخبارات الفوج مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام الزهور وبإشراف ضابط استخبارات اللواء، وتم القاء القبض عل المتهمين وهم كل من (ص. د. س) و (س. د. س) و(ح. ر. د.) و(ر. د. س)".

وكان قد أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، 12 توجيهاً للقيادات العسكرية والأمنية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية"، مضيفا أن "الكاظمي اطلع على مجمل فعاليات قواتنا المسلحة البطلة في مختلف الساحات والمهام الموكلة إليها، واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى إيجاز عن الموقف الأمني قدمه كبار القادة العسكريين"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).