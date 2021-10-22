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رئيس التحرير
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ديني

لصلاة الجمعة

فتح دورات مياه المساجد بعد طول انتظار.. ضوابط تشغيلها

فتح دورات المياه
فتح دورات المياه لصلاة الجمعة بعد طول انتظار

قررت وزارة الأوقاف، بناء على موافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، فتح دورات المياه في المساجد بجميع المحافظات، من فجر الأربعاء الماضي.

وتفتح اليوم الجمعة، دورات المياه في المساجد من أجل دخول المصلين للوضوء فيها، بعد غلقها فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وأكدت وزارة الأوقاف، على العاملين في المساجد، بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مناشدة المصلين بأنه إذا كان هناك إمكانية للنزول من المنزل بعد الوضوء فهذا أفضل.


وشددت وزارة الأوقاف، على استمرار عمليات التطهير المستمر لدورات المياه بعد كل صلاة، وفتح دورات المياه يكون قبل الصلاة بربع ساعة ، وتغلق بعد الصلاة مع غلق المسجد.

كما شددت على استخدام دورات المياه في حالة الحاجة فقط ، مع الاستمرار في ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي لكل شخص.

 

ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد 


كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديري المديريات ومفتشي الإدارات بضرورة إجراء أعمال نظافة وتعقيم وصيانة على مدار اليومين الماضيين تمهيدا لفتحها بداية من صلاة فجر اليوم الأربعاء ، وهو ما تم بالفعل صباح اليوم مع استمرار أعمال النظافة والتعقيم عقب كل صلاة.

 

وحددت وزارة الاوقاف 7 ضوابط لفتح دورات المياه بالمساجد وهي

1. النظافة المستمرة عقب كل صلاة.


2. التطهير والتعقيم الدوري المنتظم.


3. فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر ، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.


4. بالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد ، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

5. المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء ، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.


6. يحدد في دفتر المسجد اسم المسئول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.


7. التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

ولم ترصد حملات التفتيش التي شنتها المديريات على المساجد أي مخالفات بشأن الضوابط بل التزمت المساجد بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي أعلنتها أمس وزارة الأوقاف، فيما يتعلق بفتح دورات المياه في المساجد ومن بينها: "النظافة المستمرة عقب كل صلاة، التطهير والتعقيم الدوري المنتظم، فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد".


وأوضحت وزارة الأوقاف، أن قرارها بإغلاق دورات المياه فى المساجد منذ بداية أزمة فيروس كورونا، جاء حرصا منها ومن الدولة على سلامة المواطنين وأرواحهم. 
 

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