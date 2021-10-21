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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟.. مستشار المفتي يجيب

صدى البلد

حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب "عاشور"، : من شروط صحَّة الوضوء وصول الماء إلى البشرة ، فلو وُجِد شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة، ثم أوَضَّح العلماء أن ضابط هذا الحائل - الذي يمنع وصول الماء إلى عضو الوضوء - يكون بالنظر إلى طبيعة هذا الحائل : هل له جِرمٌ - وهو ما يمكن أن نسميه حجمًا - يمنع وصول الماء إلى البشرة ؟ فهذا مؤثر في الطهارة ، أما الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء فلا يؤثر في صحة الطهارة .

 

وأشار الى أنه إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة ، أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء ، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا .

 

ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر؟ 

 

سؤال ورد للشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر للفتوى.

 

وأوضح العليمي، خلال البث المباشر لـ "صدى البلد"، أنه لو كان طلاء الأظافر مجرد لون فقط لا يمنع من وصول الماء فيجوز ولا شيء في ذلك، أما اذا كان طلاء يمنع الماء عليها إزالته قبل الوضوء.

 

هل يجوز الوضوء على طلاء الأظافر؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

 

وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان يوجد نوع طلاء أظافر لا يمنع من وصول الماء؛ جاز الوضوء به.

 

وأضاف أمين الفتوى: "أما في حالة التيقن من كون هذا الطلاء يمنع وصول الماء؛ فلا يجوز استخدامه لأنه مفسد للوضوء".


حكم الوضوء مع طلاء الأظافر


أوضح الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.


وقال عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر؟»، إنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.


وأضاف أن طلاء الأظافر يعمل حائلا فوق طلاء الأظافر فلا يجعل ماء الوضوء يصل إلى الأصابع، وبالتالى لا يصح الوضوء على هذه الحالة فإن كان لا يمنع من وصول الماء بينه وبين البدن فيكون وضعه جائزا، أما لو كان يعمل طبقة فوق الأظافر فمعنى ذلك أنه يفسد الوضوء لأنه لا يصل الماء فى الوضوء إلى الأظافر، ففى هذه الحالة عليكِ أن تضعيه بعد أن تنتهى من الصلوات التى عليكِ ثم تزيليه قبل أن تصلى الفجر.

 

حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج

 

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة.


وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟»: أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا.

 

جدير بالذكر أنه مع التقدم العلمي في إنتاج مثل هذه المواد التجميلية، يمكن المرأة في الاستمتاع بهذه الزينة في حدود المسموح لها به، وفي الوقت ذاته لا يؤثر على صحة أظافرها ولا صحة عباداتها، وهو نوع جديد من طلاء الأظافر انتشر واشتهر في الأوساط النسائية، يسمح بنفوذ الماء والهواء، فبه تستطيع المرأة الجمع بين التجمل المباح والعبادة الصحيحة، التي لا خلاف في صحتها بين العلماء، وهناك صنف آخر من طلاء الأظافر غير الدائم، والذي تستطيع المرأة تقشيره بيدها.

حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج

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