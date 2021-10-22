بعد وصلة رقص مهرجان الجونة.. سيد رجب يتصدر ترند تويتر

تصدر الفنان الفنان سيد رجب، ترند موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” بعد ظهوره في وصلة رقص، على أنغام مطرب الراب ويجز، أثناء إحيائه حفلًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج " سيد رجب، وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر.

و علق الفنان القدير سيد رجب على ظهوره على مسرح حفل الافتتاح بمهرجان الجونة ليحيي ذكرى الفنانين الراحلين مع مقاطع وصور لهم من أبرز أعمالهم ومشاهد تكريم لشخصيات رحلت عن عالمنا هذا العام فيما اسماه " بالحدوتة قائلاً : “ الحدوتة وجعتني وأنا بقرأها .. ووجدت أنها فرصة كبيرة للتعبير عن مشاعري”.



وأضاف “سيد رجب" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي: "أشعر أني نجحت في التعبير عن مشاعري من خلال مهرجان الجونة.. أنا مبعرفش أعبر عن مشاعري على مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع: "كنت سعيد ومبسوط بتلك المشاركة، لأنها أنسب فرصة للتعبيرعن مشاعري".