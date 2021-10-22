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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الريف المصري: إقامة 3 محطات لتوليد الكهرباء بأراضي الـ1.5 مليون فدان

الريف المصري
الريف المصري

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن بدء الخطوات التنفيذية لإقامة ٣ محطات لتوليد الكهرباء بأراضى "الريف المصرى الجديد" فى منطقة غرب غرب المنيا، لخدمة منتفعى المشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان.

وأوضح اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، انتهاء "تنمية الريف المصرى الجديد" بالفعل من إسناد مهام إقامة محطات الكهرباء الثلاثة، ومد شبكات الكهرباء بأراضى المشروع، لإحدى الشركات الوطنية، (شركة مدكور)، والتى قامت من جانبها بشحن وإقامة عدد من الكرفانات الخاصة بها داخل محيط المنطقة الخدمية بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك لإقامة فنييها وكوادرها وإدارة ومتابعة العمل  تحت إشراف "شركة تنمية الريف المصرى الجديد"، بهدف سرعة إتمام الأعمال اللازمة لتوفير الكهرباء بالمنطقة، فى أفضل وأسرع صورة ممكنة، وبأقل تكلفة ممكنة للمستهلكين من منتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان بغرب المنيا.

ومن المقرر أن تتضمن أعمال المحطات الثلاثة إقامة محطة كهرباء بجوار المزرعة النموذجية لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تقوم الشركة حالياً بإقامتها لتكون دليلاً إرشاديا ونموذجا عمليا لكافة المنتفعين من مزارعى ومستثمرى منطقة غرب غرب المنيا.. بالإضافة إلى تركيب عدد كبير من أعمدة الإنارة بالمنطقة، نحو استهداف الربط بين أراضى "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" والمشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان فى كل من منطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.

الريف المصري تنمية الريف المصرى منطقة غرب غرب المنيا منتفعى المشروع القومى غرب المنيا

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