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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير توفيق يهنئ حسام غالى بـ عيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

هنا أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي ، حسام غالى لاعب الاهلى السابق ، بمناسبة عيد ميلاده ونشر صورة له معه ، وذلك عبر موقع إنستجرام.

 

وعلق أمير توفيق، قائلا: “كل سنة وانت طيب وجدع يا كابتيانو”. 
 

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي، على دخول فريقه في معسكر مغلق مساء اليوم ولمدة 24 ساعة فقط قبل مواجهة الحرس الوطني المقرر لها السادسة من مساء غد السبت بملعب السلام في إياب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت في استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالتعادل 1-1 .

وتضم قائمة معسكر أبناء الرداء الأحمر لمواجهة الحرس الوطني التي سيعلنها بيتسو موسيماني اليوم كل من علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ورامي ربيعه وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ووليد سليمان ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف ، فيما لم يتحدد موقف حسين الشحات من الانضمام للقائمة بعد عودته من الإصابة خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلى امير توفيق حسام غالي

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