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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لبحث سبل التعاون بين البلدين..

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تلتقي قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية

مصر والسعودية
مصر والسعودية

التقي مجلس إدارة فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية برئاسة عضو مجلس النواب الدكتور محمد الحمامي، بالقنصل السعودي بالاسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، حيث بحث الطرفان سبل دعم العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال بالإسكندرية ونظيرة السعودي.

 

وقال من جانبه الدكتور محمد الحمامي رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية على التواصل مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية وممثلي الدول العربية والأوروبية والإفريقية بمصر، بهدف دعم التعاون المشترك وخدمة الاقتصاد الوطني .


وأكد الحمامي، عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، والدعم الكبير بين قيادات البلدين، بالإضافة إلي وجود عدد كبير من المستثمرين المصريين والسعوديين بالبلدين بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلي أن لقاء القنصل العام السعودي يستهدف البناء للمستقبل بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومجتمع الأعمال السعودي من خلال القنصلية السعودية بالإسكندرية.


وأكد الحمامي، أن فرع الجمعية بالإسكندرية، يساهم في دعم خطط الجمعية والتي تستهدف خدمة الأعضاء ودعم الاقتصاد الوطني  من خلال خلق فرص للاستثمار والتبادل التجاري في مختلف القطاعات.. مشيرا إلي أن اللقاء مع القنصل السعودي لم يكن الأخير، حيث سيتم ترتيب العديد من اللقاءات مع الجانب السعودي في القريب العاجل لتعزيز التعاون المشترك.

 

وأكد الحمامي، أن اللقاء تطرق لدعم العلاقات بين شباب الأعمال بالبلدين خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيتم ترتيب العديد من اللقاءات لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين من شباب الأعمال، في ظل حالة الإنفتاح الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية مؤخرا، مضيفا إلي أن اللقاء حضره نجلاء عقل نائب رئيس الفرع وعضو مجلس ادارة الجمعية، والدكتور أسامة الطيبي، والدكتور محمد عادل وإسلام بركات وإيهاب المناخلى، أعضاء لجنة تسيير الأعمال بفرع الإسكندرية.

 

الجدير بالذكر، أن اللقاء تناول  طبيعة نشاط الجمعية والفرص المتاحة للشباب والمستثمرين المصريين والسعوديين على وجه السواء في البلدين الشقيقين.

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