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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمارك السعودية تحبط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون

حبوب الكبتاجون -
حبوب الكبتاجون - ارشيفي

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في  إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاجون" تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة.

وذكرت  الهيئة إن الحبوب كانت مطحونة ومخبأة داخل أكياس في إرسالية وردت إلى منفذ الحديثة على متن إحدى الشاحنات، لافتة إلى أن الإرسالية كانت عبارة عن أكياس "بودرة كربونات".

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السعودية تعلن إحباط تهريب أكثر من 12 مليون حبة كبتاجون إلى المملكة

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تفاصيل ضبط مليون حبة كبتاجون في جمارك السعودية

ووصفت الهيئة طريقة التهريب التي تم إحباطها بـ"غير المسبوقة"، إلا أن يقظة المفتشين والمراقبين قادت لكشف المحاولة وإحباطها.

ولفتت الي أنه تم القبض على مُستقبِل الكمية المضبوطة داخل المملكة وهو شخص واحد، وتم ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وشددت  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك علي مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع.

السعودية المخدرات الجمارك السعودية مكافحة المخدرات حبوب الكبتاجون

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