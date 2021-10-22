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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناشدًا المواطنين بسرعة تلقي لقاحات كورونا

محافظ أسيوط يطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمسجد ناصر

صدى البلد

أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صلاة ظهر الجمعة اليوم بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط وسط إلتزام تام من المصلين بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف وخاصة بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بإعادة فتح دورات المياه .

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جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والدكتور عيد علي خليفة وكيل مديرية الاوقاف والشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.


حيث اطمئن محافظ أسيوط على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن حرصا على سلامة وصحة المواطنين وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف عن النبى صلى الله عليه وسلم معلمًا ومربيًا بمناسبة المولد النبوي الشريف كما تحدث حول أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة وأنه يدخل في باب الحفاظ على النفس والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع بأسره وهى غايات معتبرة شرعًا.

وعقب الصلاة التقي المحافظ بالمواطنين وناشدهم بسرعة تلقى التطعيم بلقاحات كورونا للوقاية من الفيروس في ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوصيل اللقاح بالمجان لكافة المواطنين لافتًا إلى زيادة الفرق المتحركة والثابتة في جميع أنحاء المحافظة حيث بلغ عددها 250 فرقة لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة علاوة على 13 مركز ثابت بمختلف المراكز والأحياء و3 مراكز للمسافرين إلى الخارج حيث إنه لن يتم السماح لأي مواطن بدخول أى منشأة حكومية أو تنفيذ أي تعاملات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو تقديم تحليل "PCR" حماية لهم ولوقايتهم مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

وأشاد المحافظ بوعي المواطن الأسيوطي وحرصه على تلقي اللقاح وتطبيق الاجراءات الوقائية مؤكدًا أن الدولة من خلال أجهزة المحافظة المختلفه تبذل جهودًا كبيرة لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية داعيا الله أن يحفظ مصر شعبا وقيادة من كل مكروه وسوء.

كما اجتمع اللواء عصام سعد مع قيادات مديرية الأوقاف والمشايخ وطالبهم بتكثيف خطب التوعية للمواطنين بأهمية الحصول على لقاح كورونا لحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع ككل من هذه الجائحة والتنسيق مع مديرية الصحة لتوجيه فرق متحركة لأماكن التجمعات والمساجد الكبرى بعد صلاة الجمعة للتسهيل والتيسير على المواطنين في تلقي اللقاح مؤكدا إنه تم الاتفاق على توجية فرق متحركة مماثلة للكنائس أيام الأحد أيضا لسهولة الحصول على اللقاح والتنسيق مع القيادات الكنيسة لتوعية المواطنين بسرعة تلقي اللقاح وأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

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