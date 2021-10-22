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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح برومو حكاية إن كبر ابنك لـ وفاء عامر.. فيديو

وفاء عامر
وفاء عامر

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل زى القمر البرومو الرسمى لحكاية “إن كبر ابنك”، والتى من المقرر عرضها غداً.

 

حكاية إن كبر ابنك، تأليف حسن صالح ومن إخراج معتز حسام، ويشارك فى البطولة بجانب وفاء عامر كل من نرمين زعزع  وناصر سيف وحنان يوسف. 

 

الحكاية التى تعلب بطولتها وفاء عامر تدور أحداثها حول سيدة يضطر ابنها للسفر إلى الخارج مما يجعلها تقرر الارتباط بشخص آخر، إلا أنه يرفض هذا الأمر عند عودتها، بالإضافة إلى رفض المجتمع لزواجها. 

 

حكاية تصريحات وفاء عامر : 
 

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".


وقالت وفاء عامر: "المرأة المطلقة في مصر حاليا لم تعد مظلومة خاصة في ظل وجود المجلس القومي للمرأة "، لافته: "المرأة المطلقة واحدة حقها".


وعن إمكانية طلبها للطلاق، ردت وفاء عامر قائله: ": :أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه.. ولو خانني هبقى أنا السبب، لأن زوجي له حاجات كتيرة تشفع له".


وقالت الفنانة وفاء عامر: "أنا أحسن واحدة تطبخ الكبسة"، معقبه: "أعمل كبسة سعودي أحسن حد في الدنيا"، لافته: "وأنا صغيرة كنت بدخل المطبخ كتير".


وأشارت وفاء عامر : "كان عندنا مطبخ في المدرسة وكنت بحب أحضر حصة الطبخ"، لافته: "بحب الفن أكتر ما بحب نفسي وممكن أمثل من غير فلوس لو حبيت الدور"، متابعة: "لازم الممثل يدور على حاجات توصل للناس متكونش شكل بعضها".

 

وقالت "الفنانة وفاء عامر"،: "الفنانة ياسمين عبدالعزيز تحاول تجسيد أدوار دراما بعيدا عن الكوميدي، ودا صح في المسلسل وخطوات صادقة وصحيحة لأن الممثل يجب أن يطور من نفسه".

 

وأشارت وفاء عامر، : "ياسمين عبدالعزيز ليست صديقة لي لكن أنا بحب كل زمايلي وبدعي لها بالشفاء".

وفاء عامر زي القمر مسلسل زي القمر الفنانة وفاء عامر حكاية ان كبر ابنك

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