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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جواهر من طين.. قرية الفواخير تطل على العالم بمعرض للمنتجات.. شاهد

قرية الفواخير
قرية الفواخير

بعد معاناة استمرت أكثر من 15 عاما، بدأت قرية الفواخير بمدينة الفسطاط بحى مصر القديمة في الظهور للنور بعد دعمها وتطويرها بجهود قادتها المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

هنا في قلب مصر القديمة الأصيلة، قرية ورثت واحدة من أقدم وأهم الحرف التي خلدت حضارة المصري القديم، وربما حضارة الإنسانية كلها، حينما استغلوا ما يقدمه النيل لهم من هدايا، ممثلة في الطمي الأسواني في صناعة أجمل الجواهر الطينية.

كان مشروع تطوير قرية الفواخير  ضمن أهم المشروعات القومية التى تعثر تقنينها فى السابق بالمنطقة ، وخلال الفترة الأخيرة وضعتها نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية نصب أعينها واولى اولوياتها حيث انها تعد ضمن اهم بنود الخطة الممنهجة والتى من اهدفها انهاء تعثر كافة المشروعات التى حالت دون تنفيذها بعض العقبات والتى عرقلت خروجها إلى النور لتحقيق اهدافها المنشودة.

إنهاء التعثر لم يقتصر فقط على تقنين ودعم القرية وتركيب افران الغاز والولاعات وتوصيل المرافق فقط بل سعت نائب المحافظ أيضا فى اتجاه مواز ولا يقل اهمية عن التقنيين ويهدف هذا الاتجاه إلى تسويق وانتشار منتجاتهم الراقية والمميزة داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية من قبل المنطقة الجنوبية ضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية بشان دعم وتقنيين هذا النوع من الحرف العريقة وتشجيعها.

جواهرجية الطين.. قرية الفواخير ترى النور بعد سنوات المعاناة ومعرض لترويج منتجاتها.. شاهد

وفى السياق ذاته وسعيا للمساهمة فى تحقيق حلم وامل طال انتظاره تبذل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ المنطقةالجنوبية جهود مكثفة لأنهاء تعثر قرية الفواخير وفنانوها.

وفي هذا السياق أعلنت نائب محافظ القاهرة  اقامة معرض مؤقت باجواء احتفالية يستمر يومين لعرض منتجات الفخار الراقية به والتسويق لها وتشجيع المواطنين على زيارة القرية وجذب السائحين والعرب للاقبال على القرية.

أكدت نائب المحافظ ان الاعمال تجرى على قدم وساق من خلال فريق عمل متكامل من المنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة.

ولفتت إلى انه جار تجهيز مظلة كبيرة لاقامة ورشة فنية للاطفال لتصنيع اشكال فنية من الفخار بأشراف مباشر من لفيف من الفنانين والاكادميين فى هذا المجال ، كما تم دعم الاضاءة وعمل نظام إضاءة لإضفاء مظهر جمالى للمعرض واظهار المنتجات بشكل راقى ومبهر يجذب الانظار بالاضافة لوضع شجرة معدنية معلق بها وحدات من الفخار بمدخل القرية كشل جمالى.

واضافت ان اعمال التطوير ورفع كفاءة القرية والجارى العمل بها قد شملت ايضا طلاء الواجهات واضافة مقاعد خشبية للجلوس ورفع كفاءة المزروعات والمناطق الخضراء إلى جانب تكثيف الانارة ورفع كفاءتها و تم عمل مراجعة وصيانة للانترلوك ووضع دواليب عمل خارج الفاخورة لعرض مراحل تصنيع قطعة الفخار من البداية حتى وصولها للشكل النهائي كقطعة فنية.

«منطقةعمل مفتوحة»

أشادت نائب المحافظ بالدور الفعال والهام لمؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت فى دعم واقامة المهرجان وتم التنسيق على برنامج الاحتفال بان تبدأ فاعليات المهرجان بالتعاون مع ساقية الصاوى حيث يشارك باقامة مسرح عرائس للاطفال وتقديم عروض عرائس الماريونت وعروض غنائية لكوكب الشرق ام كلثوم بالأضافة لفقرات فن التنورة والمزماروالفنون الشعبية والتى سوف ترافق الزائرين حتى الوصول إلى المعرض.

ولفتت إلى انه من عوامل نجاح المعرض ان يكون معرض متكامل ويجب توفير مناخ يتيح للزائر قضاء اكبر وقت ممكن دون عناء وان تتوافر به كل سبل الراحة والترفيه إلى جانب توفير بعض المواد الغذائية لجعله ما يشبه متنزه او متنفس بجانب كونه معرض للفخار والخزف.

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الفواخير مصر القديمة مدينة الفسطاط نائب محافظ القاهرة محافظ القاهرة

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