جواهرجية الطين.. قرية الفواخير ترى النور بعد سنوات المعاناة ومعرض لترويج منتجاتها.. شاهد

بعد أعوام من العمل الجاد بخطة محكمة لاستعادة الحرفة المهملة على مدار عقود ، استطاعت قرية الفواخير بمصر القديمة الظهور للنور بمنتجاتها التراثية باعتبارها واحدة من أهم وأرقى الفنون العريقة «فن صناعة الفخار».

وتبذل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة أقصى الجهود لتحقيق نقلة تراثية وحضارية لواحدة من اهم وارقى الفنون العريقة «فن صناعة الفخار» من خلال تحقيق آمال العاملين بهذه الحرفة والذين يعتزون جدا بمهنتهم الراقية حيث يطلق عليهم «جواهرجية الطين».

وأجرت نائب المحافظ عدة جولات ميدانية لمتابعة تطوير القرية اولا بأول وكان آخرها أمس ، حيث أعلنت تنظيم معرض يظهر ابداع فن الفخار ويروج منتجاته حيث تكمن آمال أصحاب هذه الحرفة النادرة بقرية الفواخير بمدينة الفسطاط بنطاق حى مصر القديمة فى تسويق وانتشار منتجاتهم الراقية والمميزة داخليا وخارجيا.



وأوضحت نائب محافظ القاهرة أن تقنيين ودعم هذه القرية يعد ضمن اهم المشروعات القومية التى تعثر تقنينها فى السابق بالمنطقة انها تعد ضمن اهم بنود الخطة الممنهجة والتى من اهدفها انهاء تعثر كافة المشروعات التى حالت دون تنفيذها بعض العقبات التي عرقلت خروجها إلى النور لتحقيق اهدافها المنشودة والذى ياتى ضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية بشان دعم وتقنيين هذا النوع من الحرف العريقة وتشجيعها.



أكدت أن دعم هذه الحرفة الراقية وصناعها لا يقتصر فقط على التقنيين والذى تم إنجاز مرحلة كبيرة منه حيث قامت نائب المحافظ بوضع خطة لتقنيين أوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات تؤمن اوضاعهم إلى جانب توصيل المرافق «مياه _غاز _كهرباء _صرف والغاز » لتركيب افران غاز بديلا عن الافران البدائية التى يعملون من بها.



قامت نائب المحافظ بزيارة تفقدية داخل القرية للوقوف على التجهيزات المتعلقة باقامة معرض باجواء احتفالية لعرض منتجات الفخار الراقية به والتسويق لها وتشجيع المواطنين على زيارة القرية وجذب السائحين والعرب على للاقبال على القرية .

وقد رافق المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الزيارة الدكتور عبد المنعم الصاوى رئيس مجلس ادارة ساقية الصاوى والدكتورة صفية نقيب التشكيليين والدكتور ضياء داود بكلية الفنون التطبيقية ومحمد هيدا عن الشركة المنفذة للمعرض ومن المنطقة الجنوبية العميد ماجد فوزى مكتب متابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية والمهندسة دعاء احمد المكتب الفنى بالمنطقة الجنوبية والمكتب الإعلامى .

و تم بحث آليات تنفيذ فاعليات المعرض باقامة مسرح للعرائس وتقديم عروض الماريونت وعروض غنائية لكوكب الشرق ام كلثوم بالاضافة إلى وجود فنون التنورة والمزمار ليرافق الزائر حتى وصوله للمعرض .

أشارت نائب المحافظ إلى انه سوف ضمن برنامج الحفل سوف يتم عرض اربع معارض لمنتجات الفخار إلى جانب وضع اربع ورش بساحة القرية ليتمتع الزائر بمشاهدة مراحل تنفيذ قطعة الطين وتقطيعها وتحديدها أمامه لتصل إلى شكلها النهائى كقطعة فخارية وتحفة تبهر الانظار .

واشارت ايضا إلى انه سوف يتم توفير منطقة حرفية للاطفال لمشاركة الاطفال والتمتع بممارسة هذا الفن الراقى .

وقد وجهت بالانجاز فى تنفيذ جميع التجهيزات المتعلقة باقامة المعرض ودعم الاضاءة وعمل نظام إضاءة يضفي مظهر جمالى وإظهار المنتجات المعروضة وزيادة النخيل والمزروعات والمساحة الخضراء.

وأشارت إلى انه من عوامل نجاح المعرض ان يكون معرض متكامل ويجب توفير مناخ يتيح للزائر قضاء اكبر وقت ممكن دون عناء وان تتوافر به كل سبل الراحة والترفيه إلى جانب توفير بعض المواد الغذائية لجعله ما يشبه متنزه او متنفس بجانب كونه معرض للفخار والخزف .



وقد اشارت نائب المحافظ إلى ان هذا النوع من المزارات السياحية له دور فى تنشيط السياحة

وانه من اهم ما يميز قرية الفواخير وبالاضافة إلى تقديم هذا النوع من الفن الراقى فأنها يميزها ايضا موقعها الإستراتيجي ووجودها وسط العاصمة داخل منطقة القاهرة التاريخية بجوار اماكن اثرية مثل متحف الحضارات ومجمع الاديان وبحيرة عين الحياة التى تم تطويرها مؤخرا.

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