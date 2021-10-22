الصحة السعودية تكشف أعداد من حصلوا على لقاح كورونا

كشفت بيانات وزارة الصحة السعودية ، اليوم (الجمعة)، عن وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 45,061,705 جرعات، منها 24 مليون جرعة أولى، و21 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.69 مليون شخص.

وذكرت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 58 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي.

وانطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.