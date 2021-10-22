جامعة عين شمس في أسبوع .. حاسبات ومعلومات مركز أول وتحصد جائزة التميز الحكومي .. وفد من ليون 3 في زيارة خاصة

جامعة عين شمس في أسبوع :

حاسبات ومعلومات عين شمس تحصل على المركز الأول وتحصد جائزة التميز الحكومي

قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي منشية الأوقاف بالبحيرة



وفد من جامعة ليون 3 في زيارة لجامعة عين شمس



افتتاح المؤتمر السنوي الـ 24 لقسم النساء والتوليد بطب عين شمس



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها وفد من جامعة ليون 3 في زيارة لجامعة عين شمس ، حاسبات ومعلومات عين شمس تحصل على المركز الأول وتحصد جائزة التميز الحكومي .

حصدت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس المركز الأول لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، حيث تنافس للحصول علي الجائزة حوالي 450 كلية، وتسلمت الأستاذ الدكتور نجوي بدر عميد الكلية درع المركز الأول من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي.

وعقدت جامعة عين شمس أمس الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية بقصر القبة، والمنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي الوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة، وحضر الحفل الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وشكرت إدارة الكلية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس لدعمه المستمر ومتابعته للكلية ومتابعته للتأهل للجائزة بجميع مراحلها.

كما شكرت أيضاً إدارة الكلية فريق العمل بالكلية من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري ومنسق الجائزة بالكلية ا.د. هالة مشير عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتشكر ا.د. رشا إسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و د. وداد حسين مدير وحدة ضمان الجودة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين معهم.



كما قام وفد من جامعة ليون ٣ الفرنسية بزيارة لجامعة عين شمس برئاسة مانويل چوبتر نائب رئيس جامعة ليون ٣.

كان في استقبالهم الدكتورة شهيرة سمير رئيس قطاع العلاقات الدولية بالجامعة ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور نور السبكي المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بفرنسا الدكتورة و ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ،الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، الدكتورة خالد عبد الرحمن رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الحقوق ، الدكتورة مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د هدي وصفي رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، الدكتور سمر عبد السلام رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن ، ا. د رانيا عادل رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن ، ا. غادة عبد العزيز الاستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن.



تم تبادل الرؤي ووجهات النطر بشأن بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

ونجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة دمنهور، في تقديم خدماتها الطبية ل ٧٤٣ مواطن من أهالي قرية منشية الأوقاف وتوابعها بمحافظة البحيرة ، وذلك تحت رعاية رعاية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة و أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمراراً لجهود جامعة عين شمس في تقديم خدماتها التنموية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة ا.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع و إشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي وإشراف إداري الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.



قدمت القافلة خدماتها الطبية المجانية المتنوعة للمواطنين في تخصصات الجراحة العامة، العظام ،النساء، الرمد، الباطنة، أنف وأذن، جلدية، أطفال، عظام، بالإضافة إلى صرف العلاج مجاناً من صيدلية القافلة ل ٧٠٠ مستفيد، بالإضافة إلي تحويل ٣٣ حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.



وتم عقد إمتحان تحديد مستوى لعدد ٥١ دارس ؛ تمهيداً لفتح فصول محو أمية للتدريس لهم عن طريق التعاقد الحر مع طلاب جامعة عين شمس و عقد اختبار فوري لعدد ٣٣ مواطن، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة د. عاشور عمري و مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.



وشملت القافلة تقديم عدد من حملات التوعية تحت إشراف مندوب من وزارة الأوقاف حول تنظيم النسل في الإسلام وأثره على المجتمع والتنمية الاقتصادية بعنوان " الخلفة مسئولية .. شارك في التنمية".

أخر موعد لتسجيل المواد الكترونيا بزراعة عين شمس

و حملة توعية أخرى تحت إشراف د. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس حول اهتمام الدولة بمشروع محو الأمية وأثرها على التنمية الاقتصادية.



وقد أجرى سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية لمتابعة أعمال القافلة ، والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وللوقاية من فيروس كورونا، كما تم توزيع الكمامات والمطهرات مجاناً على جميع المترددين على القافلة لضمان سلامتهم.



وقامت شركة " قها للصناعات الغذائية بتوزيع بعض المنتجات على المواطنين المترددين على أعمال القافلة مجاناً.



وتواصل جامعة عين شمس جهودها في خدمة وتنمية المجتمع المصري في شتى ربوع الجمهورية والمشاركة بفاعلية في تنفيذ رؤية مصر 2030.

كما افتتحت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس و الدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ايمن ابو النور رئيس قسم النساء والتوليد بالكلية ورئيس المؤتمر، المؤتمر السنوى الرابع والعشرون لقسم النساء والتوليد بطب عين شمس ، بحضور ا.د حسن عواد رئيس قسم النساء والولادة السابق بطب عين شمس وا.د حاتم الجمل وا.د عمرو الحسينى نواب رئيس الموتمر، وأ.م د حسام حميدة و أ.د عادل شفيق ومنسق المؤتمر أ.م د. وليد البسيوني و د .أحمد عباس ورئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر أ.د رضوي منصور .

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،ا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعية.

يتناول المؤتمر على مدار يومي ٢١،٢٠ اكتوبر ٢٠٢١ أحدث الأبحاث والدراسات المتقدمة والخبرات الطبية المتنوعة في كل مجالات طب النساء والتوليد - والموجات الصوتية - احدث تقنيات الحقن المجهري - العقم وعلاجه - اورام النساء و جراحاتها التعامل مع الأطفال المبتسرين ، أمراض النساء وجراحاتها - جراحات المناظير المهبلية المتقدمة.

ويتميز المؤتمر هذا العام بحضور ١٩خبيرا اجنبيا من مختلف الدول و مائة و خمسين من المتحدثين ورؤساء الجلسات من مختلف الجامعات المصرية ويحضر فاعليات المؤتمر اكثر من 2000 طبيب من مصر و العديد من الدول العربية.

يتميز المؤتمر بحصوله على من الأكاديمية الأوروبية للتعليم الطبي المستمر، و يدعم المؤتمر أكثر من خمسون من شركات الأدوية العالمية والمحلية وشركات الأجهزة الطبية و المعامل الطبية.