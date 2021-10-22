صفقة بمليون ونص| ضبط مجرمين بـ 192 طربة حشيش في البحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة .. نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار ، وضبط بحوزتهما (192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,200 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫350٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.