رحلة تطور الوجبة المدرسية من ساخنة لـ باكو بسكويت ولبن.. نوستالجيا

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ توزيع وجبات التغذية المدرسية في مدارس القاهرة والجيزة منتصف نوفمبر 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، أنه قد بدأت عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية في مدارس محافظة المنوفية منذ بداية الاسبوع الجاري وينتظر الكثير من طلاب المدارس الوجبات المدرسية واولياء الامور وتحل علي اولياء الامور ذكريات الزمن الجميل والحنين الي الماضي .

الوجبات المدرسية جرى تعميمها فى مصر منذ أربعينيات القرن الماضى من خلال برنامج قومى للتغذية المدرسية، كان يستهدف المناطق الفقيرة والشعبية، ثم توسع فأصبح يشمل مختلف مدارس الجمهورية، لكنه أخذ شكلًا مختلفًا فى البعض من المدارس الحدودية، حيث يكون هناك مطبخ فى كل مدرسة، تقوم فيه الأمهات بالطهى لأبنائهن الذين يتناولون الطعام طازجًا، وذلك بمبادرات من بنك الطعام ورجال الأعمال.

وكان يحدث قديما تقديم وجبات ساخنة للطلاب، حيث كان التلميذ يحصل على وجبة متكاملة مجهزة داخل المدرسة.

حيث أن وجبات مدارس في الخمسينيات والستينيات،فى مرحلة رياض الأطفال، وكانت عبارة عن وجبة غذائية ساخنة كل يوم فى نهاية اليوم الدراسى، مكونة من أرز وخضار ولحم مفروم والفاكهة.

أما فى المرحلة الابتدائية والاعدادية في الخمسينات والستينات ، فكانت هناك حصة مخصصة لتناول الطعام، وكان هناك مطعم فى كل مدرسة تقدم فيه الوجبات الساخنة، ولكن فى الثانوى اختلف الأمر وأصبحت تعطى لنا ما أطلق عليه المنح الأمريكية مرتين فى العام، وكانت عبارة عن قطع كبيرة من الجبن وعلب من اللبن الجاف والسمن، يكفى لمدة طويلة.

اما وجبة التغذية المدرسية في العصر الحالي بالسبنة لطلاب رياض الاطفال

سعرها : 5.50 جنيه شامل الضرائب

مكونات الوجبة : باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جرام ، مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 125 ماي بطعم الفواكه

البديل : باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزن 40 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملي بطعم الفواكه بدون فرق اسعار



وجبة التغذية المدرسية لتلاميذ ابتدائي

سعرها : 6.30 جنيه شامل الضرائب

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة وزن 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا وزن 45 حرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات لو 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبز محشو جبنة 70 جرام

بديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + مثلث جبنة + رغيف خبز فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 60 جرام



وجبة التعليم الاعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد

سعرها : 6.50 جنيه شاملة الضرائب

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات او 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبر محشو جبنة 70 جراما.

البديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبر فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 10 جرام

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم توفر العصير في وجبات التغذية المدرسية، سيتم استبداله بكيس تمر 50 جراما أو باكو بسكويت 40 جراما.