عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رحلة تطور الوجبة المدرسية من ساخنة لـ باكو بسكويت ولبن.. نوستالجيا

الوجبة المدرسية
الوجبة المدرسية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ توزيع وجبات التغذية المدرسية في مدارس القاهرة والجيزة منتصف نوفمبر 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، أنه قد بدأت عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية في مدارس محافظة المنوفية منذ بداية الاسبوع الجاري وينتظر الكثير من طلاب المدارس  الوجبات المدرسية واولياء الامور وتحل علي اولياء الامور  ذكريات الزمن الجميل والحنين الي الماضي .

 

الوجبات المدرسية جرى تعميمها فى مصر منذ أربعينيات القرن الماضى من خلال برنامج قومى للتغذية المدرسية، كان يستهدف المناطق الفقيرة والشعبية، ثم توسع  فأصبح يشمل مختلف مدارس الجمهورية، لكنه أخذ شكلًا مختلفًا فى البعض من المدارس الحدودية، حيث يكون هناك مطبخ فى كل مدرسة، تقوم فيه الأمهات بالطهى لأبنائهن الذين يتناولون الطعام طازجًا، وذلك بمبادرات من بنك الطعام ورجال الأعمال.

وكان يحدث قديما تقديم وجبات ساخنة للطلاب، حيث كان التلميذ يحصل على وجبة متكاملة مجهزة داخل المدرسة.

 

 حيث أن وجبات مدارس في الخمسينيات والستينيات،فى مرحلة رياض الأطفال، وكانت عبارة عن وجبة غذائية ساخنة كل يوم فى نهاية اليوم الدراسى، مكونة من أرز وخضار ولحم مفروم والفاكهة.

 

أما فى المرحلة الابتدائية والاعدادية في الخمسينات والستينات ، فكانت هناك حصة مخصصة لتناول الطعام، وكان هناك مطعم فى كل مدرسة تقدم فيه الوجبات الساخنة، ولكن فى الثانوى اختلف الأمر وأصبحت تعطى لنا ما أطلق عليه المنح الأمريكية مرتين فى العام، وكانت عبارة عن قطع كبيرة من الجبن وعلب من اللبن الجاف والسمن، يكفى لمدة طويلة.

اما وجبة التغذية المدرسية في العصر الحالي بالسبنة لطلاب رياض الاطفال 
سعرها : 5.50 جنيه شامل الضرائب
مكونات الوجبة :  باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جرام ، مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 125 ماي بطعم الفواكه 
البديل : باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزن 40 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملي بطعم الفواكه بدون فرق اسعار
 

وجبة التغذية المدرسية لتلاميذ ابتدائي 
سعرها : 6.30 جنيه شامل الضرائب
مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة وزن 80 جرام   مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه
بديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا وزن 45 حرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه
بديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات لو 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه
بديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبز محشو جبنة 70 جرام
بديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45  جرام مدعم بالفيتامينات + مثلث جبنة + رغيف خبز فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 60 جرام

وجبة التعليم الاعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد 
سعرها : 6.50 جنيه شاملة الضرائب
مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه
البديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات او 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبر محشو جبنة 70 جراما.

البديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبر فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 10 جرام

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم توفر العصير في وجبات التغذية المدرسية، سيتم استبداله بكيس تمر 50 جراما أو باكو بسكويت 40 جراما.

ترشيحاتنا

موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الحرس الوطني

بث مباشرلحفل اختتام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي .. شاهد

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

تسريب يكشف تصميم جديد لكاميرا هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

تتفوق على مرسيدس... تقرير إنتر براند: تويوتا العلامة التجارية الأكثر قيمة في الأسواق العالمية

كيف تحمي المكسرات من سرطان الثدي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطأ على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

موعد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والقناة الناقلة

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

مينفعش تكوني مذيعة .. بوسي شلبي تواجه أزمة مع فنان شهير |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

السندريلا الصغيرة.. مايان السيد تتألق بإطلالات مختلفة في مهرجان الجونة |صور

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

فيديو

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ