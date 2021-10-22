محافظ كفر الشيخ: افتتاح عدة مشروعات بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم افتتاح عدة مشروعات في المحافظة خلال نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة في الرابع من الشهر ذاته، لذا أطلقنا عليه "شهر الافتتاحات".

وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه المشروعات الذي سيتم افتتاحها تتنوع بين قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه، ومعدلات التنفيذ مرتفعة فيها حاليا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح ثلاث مدارس، خلال الفترة الماضية، ما بين توسعة وإحلال جزئي، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وتم افتتاح مدرسة شنو الابتدائية الجديدة "توسعة وإنشاء فصول جديدة" بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، تضم 28 فصلاً، ومدرسة شنو الإعدادية المشتركة "توسعة وإنشاء فصول جديدة" بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، تضم 22 فصلاً، ومدرسة الشهيد أحمد سعيد الديهى "إحلال جزئي وتوسعة" بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وتضم 24 فصلاً.