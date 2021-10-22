أمينة خليل تتألق بالأسود في حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي

حرصت الفنانة أمينة خليل على التواجد بالريد كاربت من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2021 بدورته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

إطلالة أمينة خليل في مهرجان الجونة



وظهرت أمينة خليل بفستان طويل كب باللون الأسود اللامع، بتصميم مختلف من الأسفل ومنفوش، واختارت عليه حقيبة باللون الرمادي وحذاء بنفس اللون مما يتناسب مع إطلالتها .



واختارت أمينة خليل ، تسريحة شعر انسيابية ناعمة فقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها ووجهها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

أمينة خليل





وأبرزت أمينة خليل إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الكشمير الناعم .



وأكملت أمينة خليل إطلالتها ببعض الإكسسورات المميزة، فاختارت قرطين ناعمين وكولية واساور وخواتم باللون الفضي اللامع ، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

حضور مهرجان الجونة

وحضر مهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا تواجدت: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.. وآخرين.

مهرجان الجونة السينمائي

ومنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

ونظمت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

وصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.