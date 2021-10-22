الأبد هو الآن للفن المعاصر.. أول معرض دولي في ساحة الأهرامات| صور

تستمر فعاليات معرض «الأبد هو الآن» الذي تم افتتاحه أمس، في منطقة أهرامات الجيزة، حتى 7 نوفمبر القادم، ويتضمن أعمال فنية تعرض لأول مرة لفنانين محليين وعالميين.

يعد المعرض السنوي الرابع لجاليري "آرت دو إيجيبت" تمثيلا للاندماج بين التراث القديم والفن المعاصر، ويتضمن أعمال فنية مركبة ومنحوتات تعتمد على رؤية الاهرامات باعتبارها جزء منها، وهو أول حدث من نوعه في موقع اليونسكو التراثي.

العمل الفني لقد عدت هنا للفنانة شيرين جرجس

لقد عدت هنا

ويشارك في المعرض عدد من الفنانين منهم شيرين جرجس صاحبة عمل فني يحمل اسم "لقد عدت هنا"، وبحسب الموقع الرسمي للمعرض فإنه نصب تذكاري يعد تكريما للتاريخ الطويل للمرأة التي رفعت ودعمت المجتمع والثقافة المصرية بمرور الوقت.

شكل التمثال مستوحى من شكل "سيستروم" القديمة ، وهي آلة موسيقية مقدسة استخدمتها كاهنات إيزيس أثناء طقوس وعمليات الشفاء والتطهير، ومنقوشة بأنماط فرعونية وتحمل اجزاء من قصيدة للشاعرة المصرية درية شفيق، ارتفاع القطعة القطعة من الرمال يدعو الجمهور إلى تذكر قوة وعملهن، وعند رؤيته فإنه يخلق إحساس بالنداء والاستجابة من الحاضر إلى الماضي كأنه صدى عبر الزمن.



وتم ربط العمل الفني برائحة زيت الياسمين المستخرج من المزارع المصرية المحلية وتعمل النساء في حصد الازهار، إذ يكون الصوت والرائحة بمثابة صدى للطقوس التي تم إجراؤها في المكان نفسه منذ عدة قرون.

عمل فني لفنان الشارع جي آر

فنان الشارع

يشارك فنان الشارع جي آر ف يالمعرض أيضا، من خلال دمج صور بأماكن، وتأتي مشاركته في المعرض بمصر بعد مشاركات دولية في شوارع العالم ، من ضواحي باريس إلى الأحياء الفقيرة في البرازيل وشوارع نيويورك، إذ يجذب انتباه الأشخاص الذين ليسوا من زوار المتحف.

وأطلق في وقت سابق مشروع فني يحمل اسم "انسايد أوت" يخدم الفكرة نفسها من خلال مشاركة الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالتقاط صورهم ولصقها لدعم فكرة ومشاركة تجربتهم، ونجح باشتراك أكثر من 420 ألف شخص حتى الآن.

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خداع الموت

عبر الفنان لورينزو كوين عن مشاركته بالمعرض بسبب حبه للفن المصري القديم، لطالما اقتنع أن الفن لديه القدرة على خداع الموت وجعل الشخص خالدا، ويقول: "عندما اقتربت من إمكانية عرض إحدى منحوتاتي أمام أروع إبداعات البشرية الخالدة ، كان ذلك بمثابة حلم تحقق.. أدركت أيضًا أنها كانت مهمة شاقة لأنه لا يوجد فنان على وجه الأرض اليوم يمكنه أن يساوي جمالها وكمالها".

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وصمم منحوتة خاصة بموقع الأهرامات المصرية القديمة، وهي منحوتة تحدد العلاقة البشرية عبر الزمن لأن في رأيه البشر مهووسون بالوقت ، ومع ذلك هناك أماكن على الأرض لا يزال الوقت فيها ثابتًا.



وشارك الفنان معتز ناصر في المعرض بعمل فني أطلق عليه اسم "برزخ"، ,والفنان أليكساندر بونوميراف بعمل فني يسمى "أوروبوروس"، عمل "الخلود"للفنانة جيزيلا كولون.

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