محافظ كفر الشيخ: الدولة حريصة على تقليل كثافة الفصول بالمدارس

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة على إنشاء المدارس لتقليل كثافة الفصول ليكون أقصى عدد 40 و50 طالبا في الفصل، وكذلك الاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية، موضحا أن وزارة التعليم والهيئات المسؤولة تهتم بألوان الفصول وأشكالها، وكذلك الرسومات والأدوات التعليمية.

وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه سيتم افتتاح عدة مشروعات في المحافظة خلال نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة في الرابع من الشهر ذاته، موضحا أن المشروعات تتنوع بين قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه.

وتابع، أنه تم افتتاح المسرح المدرسي مرة أخرى، لزرع روح الثقافة داخل الطلبة والاهتمام به وتنمية المهارات لديهم، وجذبهم لممارسة الأنشطة المتنوعة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد افتتح ثلاث مدارس، خلال الفترة الماضية، ما بين توسعة وإحلال جزئي، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

