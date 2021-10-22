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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدفين في دقيقتين.. الزمالك يسجل الثالث والرابع في مرمى توسكر الكيني

شيكابالا
شيكابالا

 

تمكن الزمالك من تسجيل هدفين في دقيقتين في مرمى توسكر الكيني، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الهدف عن طريق متابعة مميزة في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من شيكابالا الذي تسلمها أوباما ومررها بعد مراوغة حارس المرمى لبن شرقي الذي سجل الهدف.

ومن بعده سجل يوسف أوباما الهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد تمريرة أخرى رائعة من شيكابالا.

تفاصيل المباراة..

سقط لاعبان من فريق توسكر الكيني، في بداية المباراة وتوقفت المباراة، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، لعلاج اللاعبان، وتم نقلهما خارج الملعب.

مر بن شرقي من زاوية صعبة للغاية وراوغ دفاعات فريق توسكر الكيني ولكن لم يتمكن من الوصول لمرمى الفريق المنافس ومرت الكرة دون خطورة حقيقية.

وأجرى فريق توسكر الكيني تبديلاً اضطرارياً بخروج أحد اللاعبين الذين تعرضوا للسقوط في الدقيقة الأولى، بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.

وتلقى لاعب توكسر الكيني اول بطاقة صفراء في اللقاء بعد تدخل قوي مع طارق حامد لاعب الزمالك في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

حاول الزمالك صناعة هجمة لتحقيق أول أهداف المباراة، ووصلت الكرة إلى أحمد فتوح في الجبهة اليسرى ولمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت امام المرمى الخالي بعد خروج الحارس ولكن لم تجد أي لاعب من الزمالك.

منح دفاع فريق توسكر الكيني كرة على طبق من ذهب ليوسف اوباما لاعب الزمالك الذي سدد رأسية رائعة من فوق الجميع وأسكنها الشباك ليعلن حكم المباراة عن هدف الزمالك الأول.

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة تمكن أحمد سيد زيزو من تمرير كرة رائعة لسيف الدين الجزيري الذي لم يتردد من تسجيلها واسكانها الشباك لتصبح النتيجة 2-0 للزمالك.

واستمر الزمالك في الضغط حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لحسم الأمور مبكراً، وأغلق الباب أمام أي مفاجآت كان يخطط لها فريق توسكر الكيني.

ظهر فريق توسكر الكيني بشكل مختلف في شوط المباراة الثاني عن سابقه في الشوط الأول، ونظم دفاعاته بشكل جيد ومنعوا هجوم الزمالك من الوصول إلى مرماهم.

وأهدر أشرف بن شرقي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وهو في مواجهة الشبكة بعد توغله ووصوله إلى مرمى فريق توسكر الكيني.

 

و يضم التشكيل كل من:


حراسة المرمى: محمد أبوجبل.


خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.


خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .


خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

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