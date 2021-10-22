إعلامي لبناني يوجه رسالة عاجلة لسعد الحريري



وجه الاعلامي طارق أبوزينب رسالة عاجلة الي رئيس الوزراء السابق سعد الحريري حيث علق على تدهور الأوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والسياسية في لبنان قائلا : دولة الرئيس ⁧‫سعد الحريري ، ‬⁩ شباب وبنات ⁧‫لبنان‬⁩ بحاجة إليك.

وأضاف الإعلامي اللبناني في تصريحات خاصة ل صدي البلد " أبناء لبنان بحاجة "لرجل دولة "مؤمن بدولة المؤسسات والقانون والقضاء المستقل والسيادة والاستقلال والعيش المشترك .

وأتم تصريحاته قائلا : ‏دولة الرئيس ⁧‫سعد الحريري‬⁩ أنت ضمانة للعائلات اللبنانية من كافة الأطياف ،فنحن من مدرسة الاعتدال ، لا الاقتتال.

وجدير بالذكر أن لبنان تشهد حالة من الفوضي بعد أحداث الطيونة التي شهدت مقتل وإصابة عدد من اللبنانيين بسبب قرارات القاضي طارق البيطار.