محافظ أسوان يكشف تفاصيل تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني هو عيد يحدث مرتين في العام، منوها إلى أن كل دول العالم والسياح مهتمين بهذا الحدث العظيم.

وتابع عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل متميز للغاية سواء من ناحية الاستقبال بالمعبد أو أيضًا بالفنادق على مستوى المحافظة، لافتا إلي أن الإجراءات تمت على هيئة مشرفة للغاية.

وأكد محافظ أسوان، أنه تم الاستعداد لاحتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني من أكثر من شهر، موضحا أن كتيبة عمل من كافة الجهات المعنية استعدت بكل الطرق للحفل للخروج بهذا الحدث كما ينبغي.