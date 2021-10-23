الذهب الأبيض يضيئ دمياط.. حصاد أول حقل قطن جيزة 92 وسط فرحة المزارعين.. شاهد

محافظة دمياط

زراعه القطن بدمياط من أهم الزراعات التى تولى الدولة اهتماما كبيرا بها ففي مركز كفرسعد بمحافظة دمياط يحرص المزارعين على زراعة القطن طويل التيلة فهذا العام تم زراعة ثمانية آلاف فدان من القطن طويل التيلة.

ووسط فرحة عارمة من المزارعين تم جنى حصاد أول حقل قطن جيزة ٩٢ بمحافظة دمياط بمركز كفرسعد وحاليا تم حصاد ٢٨٠٠ فدان من القطن طويل التيلة جيزة ٩٢ طويل وفائق النعومة، والذي تتميز به محافظة دمياط.

ومن جانبه صرح المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعه بدمياط ، بأن جملة ما تم زراعته من هذا الصنف من القطن بمحافظة دمياط بلغ ثمانية آلاف فدان، مؤكدا أنه نتيجة للاتباع الارشادات الزراعية التي قامت بها المديرية خلال فترة زراعة محصول القطن، فإنه أعطى انتاجية عالية.

وأوضح أن إنتاج الفدان بلغ في الجنية الاولى 13 قنطارا، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل جهودا كبيرا من أجل التوسع في زراعة القطن، و أن هناك استجابة من المزارعين.

واضاف ان دمياط تتميز بوجود مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في مراكزها المختلفة، وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 7940 فدانًا، بزيادة عن الموسم السابق 1000 فدان، حسب الإحصاءات على مستوى المحافظة. وقد تم تقدير انتاجية الفدان من خبراء الإحصاء في الشئون الاقتصادية، من الصنف جيزة 92، بـ 13 قنطارًا للفدان، وهذا يمثل تحقيق إنتاجية كبيرة في وحدة المساحة بشكل يفوق المحافظات الأخرى، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المحصول الإستراتيجي والنهوض به حفاظًا على سمعته الدولية.

وأكد "عبد السميع" على أن المديرية قامت بتسهيل آليات التعامل مع المزارعين، عن طريق الجمعيات الزراعية، حتى ظهر أول حقل جيزة 92 والذي يعد من أمتن الأصناف على مستوى العالم.

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