مستشار وزير التموين الأسبق: العالم يتجه لموجة تضخم كبيرة بأسعار المنتجات خلال شهرين

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير الوزير التموين الأسبق، إن الوقود سلعة جرارة، فبمجرد ارتفاع سعره؛ تزيد أسعار كل المنتجات، لافتا إلى أن العالم يتجه لموجة تضخم أكبر في أسعار المنتجات خلال 60 يوما، بعد زيادة أسعار البترول بنسبة 60% منذ بداية جائحة كورونا.

وأضاف الدكتور نادر نور الدين، خلال حواره مع الاعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الرعاية الصحية استحوذت على جزء كبير من دخل الأسر مع ظهور كورونا، مؤكدًا أن المستهلك هو من يدفع ثمن زيادة البترول عند شراء المنتجات، كما أن هناك ارتباط شديد بين البترول واسعار الغذاء بنسبة 100%.

وأشار الدكتور نادر نور الدين، إلى أن 33% من الزراعة والغذاء تعتمد على الطاقة، ما أدى إلى قفز سعر الأسمدة بنسبة 100% مؤخرًا، ونتج عن زيادة سعر الأسمدة زيادة المنتجات الزراعية بمختلف الأصناف، كما تسبب زيادة أسعار نقل القمح في زيادة اسعار المخبوزات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستورد من 12 ألى 13 مليون طن من القمح سنويًا، بالاضافة إلى استيراد 10 مليون طن من الزراعة الصفراء، كما تستورد 32% من منتجات السكر ، و100% من العدس و70% من الفول و60% من اللحوم الحمراء والزبدةوالألبان المجففة.