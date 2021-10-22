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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| اليونان تبحث نقل الغاز من مصر إلى أوروبا.. تهديد أمريكي لإثيوبيا بعد الغارات على تيجراي.. وصحفي يكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل القذافي

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

اليونان: نبحث إمكانية نقل الغاز من مصر إلى أوروبا
قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس، الجمعة، إنه بحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية نقل الغاز المسال من مصر إلى اليونان.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني لنظرائه في الاتحاد الأوروبي، أن تركيا يجب أن تختار بين طريقين "إما دعم القانون الدولي أو مواصلة الاستفزاز، قائلا "يجب أن تعرف عواقب خياراتها على أي حال".

وأشار ميتسوتاكس عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أنه أكد لزملائه الأوروبيين الأهمية التي اكتسبها شرق البحر المتوسط بسبب أزمة الطاقة.

أمريكا تهدد إثيوبيا بعد الغارات الجوية على إقليم تيجراي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة ستحاسب المتورطين في الجرائم في إثيوبيا، وذلك عقب الغارات الجوية الأخيرة على إقليم تيجراي بشمال البلاد.

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف العنف والدخول في مفاوضات غير مشروطة.

في سياق آخر، أعرب برايس عن قلق الولايات المتحدة بشأن نية الحكومة الإسرائيلية الموافقة الأسبوع المقبل، على بناء مستوطنات جديدة، بما في ذلك مستوطنات في الضفة الغربية.

حاصروه في المجاري.. صحفي فرنسي يكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل القذافي
"في غرفة كبيرة تفوح منها رائحة قوية جدا، دخلت في زحام شديد فوجدت نفسي أخيرا أمام جثة الزعيم الليبي معمر القذافي وبجانبها جثتي ابنه وحارسه الشخصي الرئيسي"، هكذا يصف الصحفي الفرنسي ألفريد دي مونتسكيو اللحظات الأخيرة في حياة القائد الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بعد 10 سنوات على مقتله.

نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية شهادة الصحفي ألفريد دي مونتسكيو الذي دخل الغرفة التي نقل إليها جثمان القذافي بعد يوم من مقتله، وعايش الأحداث واستمع لشهادات من كانوا قرب موقع الجريمة.

يقول الصحفي إنه قبل يوم من اغتيال القذافي، وتحديدا في 20 أكتوبر 2011، غادر رتل من نحو 40 سيارة مدينة سرت الساحلية، آخر معقل موال للقذافي على أمل اقتحام صفوف الثوار في حين لا يزالون نائمين.

السعودية تعلن عقوبات جديدة ضد المخالفين من أصحاب الأعمال
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، قرارا بإضافة عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات إلى نظام العمل السعودي.

وقرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إضافة  فقرات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (178743)، والخاصة بالمنصات الإلكترونية التشاركية، المتمثلة في التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك.

لبنان.. عون يعيد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الي البرلمان
أعلن االرئيس اللبناني ميشال عون إعادة القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه.

وقال ‏الرئيس عون عبر صفحته علي تويتر: التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.

وأضاف ‏الرئيس عون: تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة.

موسم الرياض.. فيديوهات تحرش تثير غضب السعوديين وتحرك عاجل للسلطات
حذر  المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ،  من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

جاء ذلك البيان بعدما رصدت السلطات السعودية عددًا من مخالفات لـ"لائحة المحافظة على الذوق العام" في افتتاح موسم الرياض، مؤكدة تواصل التعامل مع مرتكبيها.

وشدد المتحدث في بيانه علي  أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.

اليونان الغاز اثيوبيا تيجراي السعودية القذافي

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