التسرّب النفطي في الخليج.. الإمارات تغلق المزيد من الشواطئ خوفًا من الآثار البيئية

أغلقت الإمارات العربية المتحدة المزيد من الشواطئ بعد أن أثار تسرب نفطي في الخليج العربي مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية.

الإمارات تغلق من الشواطئ

وأعلنت إمارة الشارقة إغلاق شاطئ الحمرية كإجراء احترازي لمنع التلوث الناجم عن التسرب النفطي، فيما أعلنت إمارة رأس الخيمة إغلاق جميع شواطئها حتى إشعار آخر، دون تحديد سبب الإغلاق، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.

وأمس الأول الجمعة، أعلنت “التغير المناخي ​والبيئة الإماراتية" أنه جرى إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية ​المحيطة بمدينة أم القيوين مؤقتًا لحين انتهاء الفرق الفنية من تقييماتها وتحديد ⁠تدابير السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.

ودعت الوزارة أيضا الصيادين وغيرهم من مستخدمي البحر ​إلى تجنب المناطق المتأثرة والالتزام بالتعليمات الرسمية.

وأفاد سكان برصد روائح غير معتادة في أجزاء من الشارقة وعجمان وأم القيوين، ​لكن وزارة البيئة الإماراتية قالت إنها لا تشكل مخاطر صحية.