مهاجم ليستر سيتي يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع لبطولة الدوري الأوروبي.

وفاز الزامبي باتسون داكا مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع لبطولة الدوري الأوروبي.

وجاء فوز داكا بجائزة أفضل لهم في الأسبوع لبطولة الدوري الأوروبي، بعد قيادته ليستر سيتي للفوز على سبارتاك موسكو الروسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل داكا الأهداف الأربعة لفريقه في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في المجموعة الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي برصيد 4 نقاط.