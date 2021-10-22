الإيجارات غالية.. أشرف عبد الباقي يكشف سبب رفع أجور الفنانين في مسرح الساحل

حل الفنان الكبير أشرف عبد الباقى ، ضيفا، على برنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، وتحدث عن مسرح الساحل.

وقال الفنان أشرف عبد الباقي، إن هناك اختلافا في قيمة الأجر المخصص للفنان في حال تمثيله لمسرحية خارج القاهرة .

وأضاف: هناك فيديو يجمع نجوم مسرحية شمسية وأربع كراسي المعروضة في الساحل الشمالي، يتحدثون عن ارتفاع الإيجارات في الساحل، وتم تدارك ذلك الأمر؛ من خلال رفع إيجار الممثلين في المسرحية.

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي: أسعار الإيجارات في الساحل الشمالي «تخض»، موضحا أن مسرحية شمسية وأربع كراسي تضم عددا كبيرا من العاملين المرتبطين بالمسرحية.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي أن أوس أوس وعلي ربيع أدَّيا العمل دون أجر خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.