عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس تكشف النقاب عن نسختها الأنيقة LC كوبيه بلاك انسبريشن.. صور

لكزس تكشف النقاب
لكزس تكشف النقاب عن نسختها الانيقة LC كوبيه بلاك انسبريشن

تواصل شركة لكزس اليابانية من تألقها داخل الاسواق العالمية واسوق المملكة المتحدة، حيث كشفت النقاب عن نسختها الانيقة LC كوبيه بلاك انسبريشن، والتي تأتي باطلالة رائعة مع لمسات باللون الاسود، إلى جانب التقنيات المستخدمة والقدرات القوية.

تصميم السيارة لكزس LC بلاك انسبريشن

 

تتخد السيارة لكزس LC بلاك انسبريشن تصميم رياضي انيق يعتمد على مفهوم الكوبيه ثنائي الابواب، حيث ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، تتخذ شكل النجمة خماسية الاضلاع بطريقة مزدوجة، و باللون الاسود مثل باقى اجزاء الهيكل الخارجي، والذي دعم بشبكة أمامية كبيرة الحجم تتصل بالمنطقة الواقعة اسفل غطاء المحرك وحتى اسفل الصادم، إلى جانب فتحات هوائية على جانبي الصادم الامامي.

وتظهر النسخة لكزس LC بلاك انسبريشن بمصابيح امامية حادة تتسم بالشراسة، مع غطاء محرك طويل نسبيًا، بالاضافة إلى سبويلر خلفي رياضي، وعتبات جانبية بارزة، ومنظومة عادم ثنائية الاداء، مع عواكس اضاءة خلفية، ومصابيح تعمل بتقنية LEDLIGHT.

كما تضم السيارة لكزس LC بلاك انسبريشن من الداخل شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي مكون من 13 مكبر صوتي طراز مارك ليفنسون، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح وزر تفعيل وايقاف المحرك، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشاة لعرض البيانات ناحية الزجاج الامامي، ومقاعد كهربائية التحكم من 10 وضعيات، مع لمسات داخلية عصرية.

الأداء الفني للسيارة لكزس LC بلاك انسبريشن و LC500

 

تأتي السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8 و محرك LC 500h هجين، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 464 حصانا، وبسعة 5000 سي سي، بالاضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3500 سي سي، مدعوم بقدرات كهربائية هجينة تنتج قوة قدرها 354 حصانا.

لكزس لكزس LC لكزس LC بلاك انسبريشن السيارة لكزس LC بلاك انسبريشن

ترشيحاتنا

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

سعر ومواصفات السيارة الخارقة والنادرة لوتس Evija .. صور

سنن جوف الليل تمحو الذنوب.. داوم عليها

النساء المصابات بـ تكيس المبايض .. أفضل الأطعمة لخفض مستويات السكر في الدم

أخفق مرتين.. الأهلي يصل دور المجموعات افريقيا 32 مرة قبل لقاء بطل نيجيريا

يورجن كلوب: محمد صلاح يمكنه الاستمرارية فى الملاعب وفوجئت بهدف أتليتكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في طوخ

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

حكاية السهرة.. الوجه الآخر لحياة سعاد حسني.. ما هي الجنسية الحقيقية للسندريلا؟

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

غموض واتهامات للجن.. من ذبح عروس الدقهلية بعد 72 ساعة من زفافها؟

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ