لكزس تكشف النقاب عن نسختها الأنيقة LC كوبيه بلاك انسبريشن.. صور

تواصل شركة لكزس اليابانية من تألقها داخل الاسواق العالمية واسوق المملكة المتحدة، حيث كشفت النقاب عن نسختها الانيقة LC كوبيه بلاك انسبريشن، والتي تأتي باطلالة رائعة مع لمسات باللون الاسود، إلى جانب التقنيات المستخدمة والقدرات القوية.

تصميم السيارة لكزس LC بلاك انسبريشن

تتخد السيارة لكزس LC بلاك انسبريشن تصميم رياضي انيق يعتمد على مفهوم الكوبيه ثنائي الابواب، حيث ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، تتخذ شكل النجمة خماسية الاضلاع بطريقة مزدوجة، و باللون الاسود مثل باقى اجزاء الهيكل الخارجي، والذي دعم بشبكة أمامية كبيرة الحجم تتصل بالمنطقة الواقعة اسفل غطاء المحرك وحتى اسفل الصادم، إلى جانب فتحات هوائية على جانبي الصادم الامامي.

وتظهر النسخة لكزس LC بلاك انسبريشن بمصابيح امامية حادة تتسم بالشراسة، مع غطاء محرك طويل نسبيًا، بالاضافة إلى سبويلر خلفي رياضي، وعتبات جانبية بارزة، ومنظومة عادم ثنائية الاداء، مع عواكس اضاءة خلفية، ومصابيح تعمل بتقنية LEDLIGHT.

كما تضم السيارة لكزس LC بلاك انسبريشن من الداخل شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي مكون من 13 مكبر صوتي طراز مارك ليفنسون، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح وزر تفعيل وايقاف المحرك، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشاة لعرض البيانات ناحية الزجاج الامامي، ومقاعد كهربائية التحكم من 10 وضعيات، مع لمسات داخلية عصرية.

الأداء الفني للسيارة لكزس LC بلاك انسبريشن و LC500

تأتي السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8 و محرك LC 500h هجين، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 464 حصانا، وبسعة 5000 سي سي، بالاضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3500 سي سي، مدعوم بقدرات كهربائية هجينة تنتج قوة قدرها 354 حصانا.