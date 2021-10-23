عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موسيقى المحركات .. وحوش لامبورجيني تعزف أجمل الالحان | فيديو

موسيقى المحركات ..
موسيقى المحركات .. وحوش لامبورجيني تعزف اجمل الالحان | فيديو

استطاعت شركة لامبورجيني الايطالية أن تقدم نخبة من المع المحركات والاصدارات حول العالم، حيث تشتهر اصداراتها دومًا بالقوة وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميمات الانسيابية والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى التعزيزات الخاصة بكل اصدار.

 

وتعتبر النسخة لامبورجيني مورسيلاجو SV وقرينتها أفينتادور SV هم اثنين من الطرازات الرياضية القوية من قبل الصانع الايطالي المخضرم، حيث تتسم كل نسخة بقدرات فريدة، ولكن يبدو ان تلك القدرات لم تقتصر على الانطلاقات القوية فقط، بل امتلكت موسيقى خاصة على طريقة محركات لامبورجيني.

موسيقى المحركات .. وحوش لامبورجيني تعزف اجمل الالحان

 

ظهرت النسختين لامبورجيني مورسيلاجو SV وأفينتادور SV في مقطع فيديو لمدة دقيقتين و 7 ثوان، وهم في وضع الثبات لاستعراض اصوات تلك المحركات القوية، قبل أن تنطلق مع نهاية هذا المقطع، وكأنها قدمت مقطوعة فنية لمدة دقائق لامتاع محبي عالم السيارات وعشاق تلك الاصوات التي تشبه زئير الأسد.

 

تمتلك وحوش لامبورجيني النسخة مورسيلاجو SV وأفينتادور SV محرك بقوة 12 اسطوانة طراز V12 سعة 6500 سي سي، بينما يأتي محرك مورسيلاجو بقدرات اكثر حداثة عن أفينتادور، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 740 حصانا، بينما ينتج محرك الثانية قوة قدرها 661 حصانا فقط، وبهذه الفارق تتفوق مورسيلاجو.

 

وتتميز النسختين باطلالة خارجية تعتمد على مصابيح ذات تصميم عظاني المظهر، و عجلات رياضية مدعومة بجنوط من تصميم هندسي فريد، ومفهوم ثنائي الابواب يعكس الناحية الرياضية الخاصة بتلك النسختين، مع قدرات داخلية عديدة مثل انظمة المكابح عالية الاداء، وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

لامبورجيني شركة لامبورجيني لامبورجيني مورسيلاجو SV أفينتادور SV وحوش لامبورجيني تعزف اجمل الالحان

ترشيحاتنا

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

سعر ومواصفات السيارة الخارقة والنادرة لوتس Evija .. صور

سنن جوف الليل تمحو الذنوب.. داوم عليها

النساء المصابات بـ تكيس المبايض .. أفضل الأطعمة لخفض مستويات السكر في الدم

أخفق مرتين.. الأهلي يصل دور المجموعات افريقيا 32 مرة قبل لقاء بطل نيجيريا

يورجن كلوب: محمد صلاح يمكنه الاستمرارية فى الملاعب وفوجئت بهدف أتليتكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في طوخ

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

حكاية السهرة.. الوجه الآخر لحياة سعاد حسني.. ما هي الجنسية الحقيقية للسندريلا؟

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

غموض واتهامات للجن.. من ذبح عروس الدقهلية بعد 72 ساعة من زفافها؟

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ