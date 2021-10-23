موسيقى المحركات .. وحوش لامبورجيني تعزف أجمل الالحان | فيديو

استطاعت شركة لامبورجيني الايطالية أن تقدم نخبة من المع المحركات والاصدارات حول العالم، حيث تشتهر اصداراتها دومًا بالقوة وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميمات الانسيابية والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى التعزيزات الخاصة بكل اصدار.

وتعتبر النسخة لامبورجيني مورسيلاجو SV وقرينتها أفينتادور SV هم اثنين من الطرازات الرياضية القوية من قبل الصانع الايطالي المخضرم، حيث تتسم كل نسخة بقدرات فريدة، ولكن يبدو ان تلك القدرات لم تقتصر على الانطلاقات القوية فقط، بل امتلكت موسيقى خاصة على طريقة محركات لامبورجيني.

موسيقى المحركات .. وحوش لامبورجيني تعزف اجمل الالحان

ظهرت النسختين لامبورجيني مورسيلاجو SV وأفينتادور SV في مقطع فيديو لمدة دقيقتين و 7 ثوان، وهم في وضع الثبات لاستعراض اصوات تلك المحركات القوية، قبل أن تنطلق مع نهاية هذا المقطع، وكأنها قدمت مقطوعة فنية لمدة دقائق لامتاع محبي عالم السيارات وعشاق تلك الاصوات التي تشبه زئير الأسد.

تمتلك وحوش لامبورجيني النسخة مورسيلاجو SV وأفينتادور SV محرك بقوة 12 اسطوانة طراز V12 سعة 6500 سي سي، بينما يأتي محرك مورسيلاجو بقدرات اكثر حداثة عن أفينتادور، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 740 حصانا، بينما ينتج محرك الثانية قوة قدرها 661 حصانا فقط، وبهذه الفارق تتفوق مورسيلاجو.

وتتميز النسختين باطلالة خارجية تعتمد على مصابيح ذات تصميم عظاني المظهر، و عجلات رياضية مدعومة بجنوط من تصميم هندسي فريد، ومفهوم ثنائي الابواب يعكس الناحية الرياضية الخاصة بتلك النسختين، مع قدرات داخلية عديدة مثل انظمة المكابح عالية الاداء، وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.