سعر ومواصفات السيارة الخارقة والنادرة لوتس Evija .. صور

تعد سيارة لوتس Evija واحده من أقوى و أشهر السيارات الكهربائية الخارقة التي تم انتاجها في السنوات الأخيرة و التي تركت علامة و بصمة مميزة بسبب تقديمها نموذجا كهربائياً خارقاً صديقاً للبيئة يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة .

و تستمد سيارة لوتس Evija قوتها الخارقة من أربعة محركات خارقة يصل مجموع قوتها المولدة معاً الي 1973 حصان أي 1471 كيلو واط و عزم دوران يصل الي 1700 نيوتن / متر بنظام دفع رباعي للعجلات ، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن أقل من 3 ثوان فقط و تبلغ سرعتها القصوى 320 كيلومتر / ساعة .

و تبلغ سعة البطاريات الليثيوم ايون التي تستمد منها المحركات الكهربائية الأربعة قوتها منها 2000 كيلو واط ، تستطيع السيارة قطع مسافة تصل الي 400 كيلومتر / ساعة بالشحنة الواحدة ، و باستخدام شاحن تبلغ قدرته 350كيلو واط يمكن شحن البطارية من خلاله من 0 حتى 80% في 12 دقيقة و 100% في زمن قدرة 18 دقيقة .

و من الخارج تتميز لوتس ايفيجا بتصميم رياضي جميل و مميز و هيكل أحادي الطبقة خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكاربون يزن 129 كيلوجرام فقط و يبلغ وزن السيارة الأجمالي 1680 كيلو جرام مما يعطيها مرونة و رشاقة أكبر أثناء الانطلاق .



بالإضافة لعجلات رياضية كبيرة بقياس 20 بوصة و 21 بوصة و نظام تعليق متطور و مشتت هوائي ، و من الأمام تم تزويدها بعاكس هواء للمساعد في ضبط ديناميكيتها أثناء الانطلاق .

و من الداخل تزويد سيارة لوتس Evija موديل 2021 بمقصورة داخلية رائدة و عصرية تم كسوتها بالكامل بجلد الكانتارا و تضم مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه و الراحة و وسائل الاتصال الحديثة و مداخل أتصال بالأجهزة المحمولة مثل مدخل Aux و بلوتوث و نظام صوتي فخر و وسائل ترفيهه مميزة .

و يبلغ سعر سيارة لوتس Evija نحو 2.1 مليون دولار و تم اقتصار الإنتاج على 130 سيارة فقط .