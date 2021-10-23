مصرع واصابة شخصين فى تصادم سيارة بدراجة بخارية بالفيوم

لقى شخص مصرعه و أصيب لأخر فى حادث سيارة مع دراجة بخارية بقرية العامرية بمركز الفيوم. تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من هيئة اسعاف الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بين سيارة أجرة و دراجة بخارية بقرية العامرية بمركز الفيوم.

أسفر الحادث عن مصرع محمود شوقي 34 سنة، من قرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس ، واصابة إسلام أحمد 18 سنة ، بإصابات متفرقة .

تم نقل المتوفى والمصاب بسيارة الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .