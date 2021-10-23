نيابة سنورس تنتدب مهندس مرور في حادث انقلاب سيارة واصابة 7 أشخاص

قررت نيابة سنورس انتداب المهندس الفنى بإدارة مرور الفيوم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي وإصابة 7 أشخاص من ركاب السيارة بإصابات متفرقة ، لأعداد تقرير فنى عن الحادث

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مرفق اسعاف الفيوم بالحادث، وتبين من التحقيقات انقلاب سيارة ملاكى بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من ركاب السيارة بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، بسيارات الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة سنورس التي أصدرت قرارها المتقدم .