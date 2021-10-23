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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

لعبة الحبار Squid
لعبة الحبار Squid game

كلما زاد الإبداع في الحملات الدعائية كلما وصلت الفكرة وأسرع وسيطرت بشكل أكبر على فئة أوسع من المستهدفين، وهو ما اتبعته سكك حديد الهند من استخدام لعبة الحبار لحث المواطنين على اتباع إجراءات كورونا.

 

سيطر المسلسل الكوري الشهير "Squid Game" أو "لعبة الحبار من إنتاج Netflix، على حديث العالم وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع شعبيته يومًا بعد يوم.

 

لذا قررت سكك حديد الهند الاستفادة من النطاق الواسع للعرض الأكثر انتشارا على مستوى العالم Squid game، وذلك للتوصل إلى ملصق دعائي إبداعي للناس من أجل اتباع إجراءات COVID-19.

 

استخدمت السكك الحديدية الهندية الملصق الإبداعي الذي يحمل صورًا رائجة من المسلسل الكوري الشهير، وذلك لنقل رسالته التي تمثلت في:
ثلاث قواعد لهزيمة كورونا:
- احصل على اللقاح
- - ارتدِ القناع الواقي دائمًا في الأماكن العامة
- استخدم المطهر بشكل متكرر

 

استخدمت الهند في الملصق الإبداعي "الدمية الأيقونية العملاقة" التي يشتهر بها المسلسل وهي ترتدي الكمامة.

 

كما ظهر الحراس المقنعون في العرض أيضًا على التباعد الاجتماعي - فهم يحافظون على مسافة 2 متر لتجنب نقل الفيروس.

 

أثار الاهتمام بالتفاصيل إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صورة لنجم المسلسل Gong Yoo، المعروف باسم ddakji في الملصق وهو يحمل مظروفًا أحمر كتب عليه "أنا مطعّم - محصن".

 

ثم يظهر أشخاص يقفون في طابور يرتدون أقنعة كما في المسلسل، وفي لفتة أكثر إبداعًا يظهر Lee Jung-jae وهو يحمل زجاجة معقم بدلًا من حلوى Dalgona المميزة. 

لعبة الحبار vs كورونا

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