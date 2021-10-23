أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 23-10-2021.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 23 - 10-2021
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 18.34 جنيه للبيع و 18.17جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.74 جنيه للبيع و 21.49 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتى 52.17جنيه للبيع و 49.15جنيه للشراء.