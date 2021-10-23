الحرب علي الأبواب.. جيش إسرائيل يستعد لمواجهة حزب الله

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية النقاب، أن الجيش الإسرائيلي وضع عدة سيناريوهات لاحتمال الحرب مع حزب الله، والأهداف المحتمل استهدافها من قبل الحزب، وعلى رأسها ميناء حيفا والخزانات الموجودة في مدينة حيفا، أيضا.

وذكرت الصحيفة أن الاستعدادات الإسرائيلية جاءت على خلفية مزاعم داخلية بأن حزب الله يزيد ويحسن من قدراته العسكرية، خاصة الصاروخية منها، وزيادة كمية الصواريخ الدقيقة لديه.

وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجي لحزب الله يكمن في المنطقة الصناعية المهمة والاستراتيجية، والتي تقع بالقرب من خليج حيفا، حيث تتواجد أعداد كبير من المواد الخطرة، التي يمكن أن يتسبب في وقوع أضرار بالغة للمدنيين.