الخارجية الأمريكية : قلقون من خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، عن قلق الولايات المتحدة بشأن نية الحكومة الإسرائيلية الموافقة الأسبوع المقبل، على بناء مستوطنات جديدة، بما في ذلك مستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى "تجنب الإجراءات الأحادية الجانب مثل بناء المستوطنات".

وقال برايس إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تصنيف تل أبيب 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية".

وأوضح أن واشنطن لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن التصنيف، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان.

وتابع برايس "سوف نتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف".

وصنف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية "إرهابية"، حسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وبحسب القائمة، المؤسسات المصنفة هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".