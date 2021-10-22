عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية : قلقون من خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، عن قلق الولايات المتحدة بشأن نية الحكومة الإسرائيلية الموافقة الأسبوع المقبل، على بناء مستوطنات جديدة، بما في ذلك مستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى "تجنب الإجراءات الأحادية الجانب مثل بناء المستوطنات".

وقال برايس إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تصنيف تل أبيب 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية".

إسرائيل تطلق قنابل مضيئة بالقرب من الحدود مع لبنان

عضو كنيست يطالب بتحرك دولي ضد إسرائيل.. ما الأمر؟

وأوضح  أن واشنطن لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن التصنيف، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان.

وتابع برايس "سوف نتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف".

وصنف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية "إرهابية"، حسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وبحسب القائمة، المؤسسات المصنفة هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء". 

مستوطنات إسرائيل الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية نيد برايس

موضوعات متعلقة

إسرائيل تطلق قنابل مضيئة بالقرب من الحدود مع لبنان

إسرائيل تعتزم بناء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تكشف حقائق بشأن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لإنبي

مشروع قانون المسئولية الطبية ..العقوبة وطريقة الشكوى حال تعرض المريض للضرر

حضور كبير في احتفالية نادي مدينتي للجولف للتوعية بسرطان الثدي .. و"بهية" توجه الشكر لطلعت مصطفى.. صور

تعرض وزير الثقافة الأسبق د. جابر عصفور لوعكة صحية

سماعات الرأس تهددك بالإصابة بالسرطان.. اعرف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

انخفاض أسعار الدواجن .. وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين |فيديو

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى في القاهرة 27

الزمالك يدك شباك توسكر الكيني برباعية ويحسم بطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدوين ليس الأول.. تاريخ السينما العالمية مع الموت الخاطئ يشعل السوشيال ميديا

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ