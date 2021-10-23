حكم كتابة الميراث قبل الوفاة.. تحذير شديد من مبروك عطية

كتابة الميراث قبل الوفاة أمر انتشر مؤخرا في المجتمع بين المؤيد والمعارض، حتى أن العديد من العائلات بدأوا في تطبيق هذا الأمر وبدأت مطالبات كتابة الميراث قبل الوفاة لأغراض متنوعة قد تصل لحرمان المستحقين من ميراثهم.

حكم كتابة الميراث قبل الوفاة

ردا على حكم كتابة الميراث قبل الوفاة، أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أنه لا ميراث إلا بعد وفاة، منوها إلى أن من يكتب أملاكه قبل الوفاة فهذا الفعل باطل.

وأشار إلى أنه يفضل ترك الملك للمالك وعدم التسرع في التوزيع، منوها إلى أن المالك للتركة حر في ماله قبل الوفاة سواء في البيع أو الشراء.

وأوضح أنه يجوز للرجل عمل هبة لأولاده أو لأحدهم لسبب معروف ومنطقي، ناصحا الرجل بعدم توزيع تركته على أولاده قبل الوفاة، لأنهم قد يبيعون ما امتلكوه ولا يعتنوا بأبيهم الذي منحهم بنفسه هذا المال.

وذكر أن الذي يكتب أمواله للورثة قبل الوفاة، هو بذلك يكون قد تعدى على حدود الله، لأن التركة لا توزع إلا بشرع الله وهو الميراث.