المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

بحسب موقع إكسبريس الإخباري، زعمت تقارير أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم بعد اكتشاف جثة عمرها 5300 عام، الأمر الذي أثار مخاوف من أن الجثة لعنت وتسببت بمقتل "ضحاياها".

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وعثر السائحان الألمانيان، هيلموت وإريكا سيمون، على جثة عمرها 5300 عام في عطلة التنزه أوائل التسعينيات. وافترضا، بالنظر إلى ارتفاع المكان الذي وجدت فيه الجثة، أنه متسلق جبال أو متزلج متوفى مؤخرا. ولم يعرفا أنهما حققا اكتشافا تاريخيا.

واكتُشفت مومياء tzi the Iceman، كما أصبح معروفا فيما بعد، في tztal Alps، مباشرة على الحدود بين النمسا وإيطاليا على ارتفاع أكثر من 3200 متر.

وفاة 7 أشخاص عثروا عليها



وكان جلده ما يزال يغطي عظامه، وذراعه اليسرى ملتوية تحت جسده. وكشف التأريخ الكربوني في وقت لاحق أن جثة tzi عمرها على الأقل 5300 عام.

وباستخدام عينات الأنسجة، قُدر أنه مات بين عامي 3239 و3105 قبل الميلاد. وحوفظ على جسده وكمية كبيرة من المعدات العملية بشكل جيد.

وأظهر التحليل الشامل لجسد tzi، إلى جانب الأشعة السينية والأشعة المقطعية، أن رأس سهم استقر في كتفه عندما مات.

وقال بول جوستنر، أحد المتخصصين المشاركين في دراسة tzi، إنه ربما مات بسبب فقدان الدم.

وأضاف: "من المستحيل معرفة ما إذا كان قُتل بالخطأ أم في الحرب أم لسبب آخر.. ولا يسعنا إلا أن نقول إنه لم يكن انتحارا".

ومع ذلك، كان هناك شيء أكثر إزعاجا يحدث خلف الكواليس، وبعد الاكتشاف في عام 1991، بدأت التكهنات بتلقي لعنة tzi

وتدور اللعنة المزعومة حول وفاة العديد من الأشخاص المتورطين في اكتشاف جثة tzi، وتحليلها لاحقا.

ولمزيد من التفاصيل حول .. وفاة 7 أشخاص عثروا عليها بسبب المومياء الملعونة شاهد الفيديو:

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