سلطنة عمان تحذر مواطني مناطق الفيضانات من استخدام مياه الآبار

حذر مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان، المواطنين القاطنين بالمناطق المتضررة من الفيضانات ، من استخدام مياه الآبار لغرض الشرب أو الاستخدام المنزلي حتى إشعار آخر.



وبحسب صحيفة الشبيبة، شدد المركز على ضرورة تنظيف الآبار من أية مخلفات عضوية، واستمرار ضخ مياه الآبار لتجديدها وللتخلص من أي تلوث محتمل.

وأكد المركز استمراره في سحب عينات المياه وفحصها، ومتابعة مستويات التلوث للتأكد من سلامة المياه.

وفى سياق متصل، قالت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي أنها ‏تابعت مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول جودة مياه الشرب بمحطة تحلية المياه بخصب وتود توضيح الآتي:



‏١- بدأ التشغيل التجريبي لمحطة التحلية بولايه خصب في بداية شهر أكتوبر الحالي بطاقة إنتاجية تقدر بـ ١٠ آلاف متر مكعب في اليوم.

٢- تم إنشاء المحطة لضمان الأمن المائي بولاية خصب ومواكبة الطلب على المياه وحسب الخطة الرئيسية للتوسع بالشبكات.

‏٣- المياه المنتجة من محطة التحلية تخضع للفحوصات اليومية حيث أن المياه المنتجة مطابقة للمواصفات العمانية القياسية لمياه الشرب

٤- اعتمدت ولاية خصب على المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب منذ أكثر من أربعة عقود، وستدعم محطة التحلية مصادر المياه بالولايه مما يعزز استدامة مصادر المياه.

‏٥- تم أخذ الملاحظات الواردة في مقطع الفيديو حول جودة المياه، وقام الفريق الفني المختص بأخذ عينات من المياه المنتجة من المحطة والخزان الرئيسي والشبكات وعمل الفحوصات اللازمة وكانت نتائج المياه مطابقة للمواصفات العمانية القياسية لمياه الشرب

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وأكدت الشركة ، على المتابعة المستمرة لتشغيل محطة التحلية ويتم أخذ عينات يومية من المياه المنتجة للتأكد من سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية العمانية لمياه الشرب.