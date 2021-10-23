رسميا.. إذاعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس مجانا

كشفت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم السبت المباريات التي سيتم بثها مجانا على موقع "يوتيوب"، ضمن الجولة التاسعة.

وجاءت أبرزها مواجهة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وأوضحت الرابطة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم عرض 5 مباريات من كل جولة مجانا، لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة أنه لم تحصل أي قناة على حقوق بث الدوري الإيطالي في هذه المنطقة.

وسيتم إذاعة المباريات بشكل مجاني هذا الأسبوع وهي : بولونيا x ميلان - إنتر ميلان x يوفنتوس - فيرونا x لاتسيو - كالياري x سامبدوريا - ساليرنيتانا x إمبولي.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، برصيد 24 نقطة، ويأتي خلفه ميلان في المركز الثاني، بـ 22 نقطة.

ويحمل إنتر ميلان لقب الكالتشيو، الذي فاز به الموسم الماضي بعد غياب دام 11 عاما.