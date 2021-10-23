كشفهم إعلان.. إغلاق كافيه بمدينة نصر وضبط صاحبه قبل إقامة حفل غنائي

باشرت النيابة العامة، تحقيقاتها، مع مدير كافيه في مدينة نصر؛ لاتهامه بالإعلان عبر السوشيال ميديا، إقامة حفل غنائي لمطرب شعبي، دون حصوله على التراخيص اللازمة لإقامة الحفل.

جاء ذلك، بعد أن أجهزة الأمن تداول إعلان على إحدى الصفحات الشخصية لأحد الأشخاص "مطرب شعبي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يفيد بإقامة حفل غنائي في أحد الكافيهات بمنطقة مدينة نصر أول بالقاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنوا من ضبط المدير المسئول عن الكافيه، وتبين صحة ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي، وعثر بحوزته على عدد من تذاكر الحفل، دون تصريح من الجهات المختصة، وكذا إدارة منشأة دون ترخيص.

وأقر باعتزام مالكي الكافيه- أحد الأشخاص وشقيقته- إقامة الحفل المشار إليه، ونفى استخراج تصاريح بذات المضمون.

وأغلق رجال الأمن، الكافيه، ورفع الإشغالات الخاصة به من الشارع، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة .