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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 24- 10- 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر صرف  الدولار أمام الجنيه منذ الأربعاء الماضي، وفي مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-10-2021،على مستوي البنوك العاملة بمصر بدون اي تغيير.


وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي، مصر".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع ففي بنوك " فيصل الاسلامي، الاسكندرية".


بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،الأهلي المتحد،HSBC، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكوي ت اوطني NBK،قناة السويس، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، عودة ، المشرق".


أعلي سعر لـ الدولار


وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني،المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان".


بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء  و15.76 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي".

 

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال

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