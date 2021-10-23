أحمد صبحي يتعاون مع نجم ستار أكاديمي بأغنية "خد قرارك"

تعاون الشاعر أحمد صبحي، مع المطرب محمد المغربي نجم ستار أكاديمي في أغنية جديدة تحمل اسم "خد قرارك".

والأغنية من كلمات وألحان أحمد صبحي، وهي التعاون الخامس الذي يجمعهما.

ومن جانبه قال الشاعر أحمد صبحي، أن أغنية خد قرارك كانت من المفترض طرحها منذ سنة وتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا وسيتم تصويرها قريبا، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور، معربًا عن سعادته بالعمل مع محمد المغربي، مشيرا إلى أنهم تجمعهما صداقة قوية.

يُذكر أن آخر أعمال الشاعر أحمد صبحي هي أغنية "تحية واجبة" مع الفنان الكبير محمد الحلو التي قدموها إجلالاً لشهداء الوطن، وأغنية "فاعل خير" التي طرحتها نجمة ستار اكاديمي شهيناز ضياء الدين، وأغنية "حولت كتير " لمهند زهير الذي فاز بجائزة عمرو دياب أكاديمي.