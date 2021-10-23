عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منذ 2009.. عنان: عدم العدالة في توزيع لقاح كورونا عالميا أمر مكرر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن بداية ما صرحت به أوروبا، وبعدها مجموعة الG7 في يونيو 2021 بأنها ستتولى موضوع عدالة توزيع اللقاحات وهتتصرف في الميزانية والكميات، معلقا علي ذلك بـ "أفلح إن صدق".


وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سبق لهم وعملوا نفس الموضوع في لقاحات H1N1 في عام 2009 ولم يتم عمل خطة توزيع عادلة وكانت محط سخط الأوساط العلمية.

وأضاف : الآن يتكرر نفس الوضوع ومنظمة الصحة العالمية تترجي على دول G20 أن يلتزموا، ولكن دون جدوي.

وأشار الي ان الشيء الغامض والمثير، ان اقتصادياً كل دولار تتبرع به دول العالم المتقدم في لقاحات للدول النامية هيرجع خمسة دولار زيادة في اقتصاد الدول المتقدمة.

وأفاد عنان، بأن خطة التوزيع العادل للدول النامية تحتاج فقط 40 مليار دولار للتحقيق وهو مبلغ هزيل في مقابل ان الجائحة تكلف العالم 3 ترليونات دولار سنويًا.

وتساءل أستاذ علم اقتصاديات الأوبئة، ان لماذا يتصرف المجتمع الدولي بتلك الطريقة في ادارة ملف كورونا التي ظاهريا تضر باقتصاده هو شخصياً؟

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

فيروس كورونا الصحة العالمية لقاح كورونا منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 885 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

الصحة: تسجيل 883 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 868 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة

مصر تستقبل مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الإثنين

20منحة للأطباء.. وزيرة الصحة تفتتح المركز الطبي المصري للرعاية الصحية بـ أوغندا

اِعرف بديل التطعيم بـ لقاح كورونا لدخول الموظفين المؤسسات الحكومية

70 مليون جرعة لقاح..الصحة: 1100 مركز لـ التطعيم ضد كورونا على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

لن يشاهد في مصر .. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس خلال ديسمبر

خلال 15 دقيقة فقط.. أسرع مشروب طبيعي لتخفيض السكر

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

بكثير من التمويهات.. العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو X1 2023.. صور

بالصور.. كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11

ديربي إيطاليا .. قائمة يوفنتوس تشهد عودة ديبالا أمام إنتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

بعد اجتماع المركزي.. تفاصيل شهادات الادخار الأعلى فائدة

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

محمد صلاح: بـ رأسي.. أنا أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

فيديو

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

مخنوقة داخل شقتها .. لغز وفاة امرأة وهي حامل في الشهر الثامن

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ