منذ 2009.. عنان: عدم العدالة في توزيع لقاح كورونا عالميا أمر مكرر

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن بداية ما صرحت به أوروبا، وبعدها مجموعة الG7 في يونيو 2021 بأنها ستتولى موضوع عدالة توزيع اللقاحات وهتتصرف في الميزانية والكميات، معلقا علي ذلك بـ "أفلح إن صدق".



وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سبق لهم وعملوا نفس الموضوع في لقاحات H1N1 في عام 2009 ولم يتم عمل خطة توزيع عادلة وكانت محط سخط الأوساط العلمية.

وأضاف : الآن يتكرر نفس الوضوع ومنظمة الصحة العالمية تترجي على دول G20 أن يلتزموا، ولكن دون جدوي.

وأشار الي ان الشيء الغامض والمثير، ان اقتصادياً كل دولار تتبرع به دول العالم المتقدم في لقاحات للدول النامية هيرجع خمسة دولار زيادة في اقتصاد الدول المتقدمة.

وأفاد عنان، بأن خطة التوزيع العادل للدول النامية تحتاج فقط 40 مليار دولار للتحقيق وهو مبلغ هزيل في مقابل ان الجائحة تكلف العالم 3 ترليونات دولار سنويًا.

وتساءل أستاذ علم اقتصاديات الأوبئة، ان لماذا يتصرف المجتمع الدولي بتلك الطريقة في ادارة ملف كورونا التي ظاهريا تضر باقتصاده هو شخصياً؟

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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