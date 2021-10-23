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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء جديد من الصحة السعودية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة السعودية
الصحة السعودية

أتاحت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، حجز الجرعة موعد الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وفرت الوزارة الجرعة للفئات العمرية من 18 عاما إلى أكثر، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

نصحت الوزارة الفئات ذوي الخطورة بالمسارعة لأخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعتهم.

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الصحة السعودية تكشف حقائق بشأن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

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الصحة السعودية تكشف أعداد من حصلوا على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (43) حالة مؤكدة وتعافي (38) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (74) حالة.

أوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (548205) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (537246) حالة.. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8776) حالة.

ودعت "الصحة" إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏
 

لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا كوفيد19 لقاح فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة السعودية

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