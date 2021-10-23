"الشباب والرياضة" تطلق مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصرية في الإسماعيلية

تطلق وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي ) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية فى اطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بانتصارات اكتوبر المجيدة مهرجان التميز الرياضي ( الالعاب الصيفية ) لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2021/2022 خلال الفترة من 24 الى 27 أكتوبر الجاري ، على شواطئ القناة بقرية كسفريت بمدينة فايد بالاسماعيلية الذي يحمل شعار ” شباب جامعات الجمهورية الجديدة “.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

ويشارك ضمن فعاليات المهرجان 350لاطالبًا وطالبة يمثلون 22 جامعة الى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات و ممثلي الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية .

ويشمل المهرجان أنشطة ومسابقات (خماسي كرة القدم – الكره الطائرة – فرسبي )، كما ستقدم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

وتجدر الإشارة إلي أن فعاليات المهرجان الرياضي تأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء باقامة انشطة وبرامج ومشروعات بالاماكن التى شهدت تضحيات وبطولات لتكون بمثابة احياء وتقدير لابطال حرب اكتوبر الى جانب خلق جيل قادرعلي تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .